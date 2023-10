So viele Teilnehmer hat es bei der Meckenbeurer Jugendkonferenz bisher nie gegeben: Rund 60 Jugendliche sind am Freitag gekommen, um Fragen zu stellen, Vorschläge zu machen und um einen neuen Jugendrat zu wählen, der ihre Wünsche umsetzen soll.

Jugendrat und Jugendreferat hatten dazu in den Kulturschuppen am Gleis 1 eingeladen. Wer mitmachen wollte, musste sich für diesen Vormittag von der Schule befreien lassen. Die Chance, aktiv etwas über Bürgerbeteiligung zu lernen nutzten viele Schüler des Bildungszentrums. Insgesamt rund 60 Besucherinnen und Besucher aus Meckenbeuren erarbeiteten in Gruppen Vorschläge, um die Gemeinde noch jugendfreundlicher zu machen.

Diese Ideen haben die Jugendlichen

Gleich zwei Arbeitsgruppen schlugen die Aufstellungen eines Snack-Automaten vor. Stehen könnte das Gerät in der Schule, bewirtschaften könnte es der Jugendrat und den Strom für den Automaten soll die Gemeinde beisteuern. Beinhalten soll er etwas zu essen und Getränke. Der Snackautomat, den es einmal gab und der inzwischen abgebaut wurde, werde vermisst, so der Tenor.

Wichtig war den Jugendlichen: „Die Snacks sollen bezahlbar bleiben.“ Andere Jugendliche wünschten sich einen Box-Automaten zum „Ablassen von Aggressionen“ und „damit nicht so viele Sachen im Jugendcafe kaputt gehen“. Fürs Jugendcafe selbst schlug eine Gruppe geänderte Öffnungszeiten vor: statt am Mittwoch würden sie lieber am Samstag kommen.

Auch sportliche Angebote stehen bei der Meckenbeurer Jugend ganz oben auf der Wunschliste. „Ein Fußballkäfig unter der Eselsbrücke“, ein „Mountain-Bike-Parcours am Schlittenbuckel in Brochenzell“ und ein verbesserter Skaterparcours in Kehlen wurden als Wünsche genannt. Ein offenes, vereinsunabhängiges Sportturnier für Fußball oder Basketball wünschten sich die Jugendlichen ebenfalls. Auch für ein Bücher-Tauschregal kamen ganz konkrete Umsetzungsvorschläge.

Bürgermeister muss Fragen beantworten

Bürgermeister Georg Schellinger wurde auch in diesem Jahr gebeten, auf dem sogenannten heißen Stuhl Platz zu nehmen. Flankiert wurde er dieses Mal vom bisherigen Jugendrat. „Wie ist es, Bürgermeister zu sein?“, war eine Frage aus dem Publikum. „Ich bin sehr gern Bürgermeister in Meckenbeuren. Du hast zig Möglichkeiten, was zu unternehmen“, sagte Schellinger.

Die Jugendlichen interessierte aber auch, welche Schuhgröße der Bürgermeister hat, wie alt er ist, was für einen Dienstwagen er fährt und was er verdient. Auf die Frage, ob er rauche, antwortete Schellinger: „Ja, aber fangt es bloß nicht an.“

Von den Jugendräten des vergangenen Jahres wollten die Jugendlichen wissen, wie hoch das Budget des Jugendrates zur Verwirklichung von Projekten sei. Die Jugendräte konnten von 10.000 Euro berichten, die von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wurden. „Aber wenn man es gut vorbereitet, kriegt man alles durch“, hoffte Jugendrätin Maja Ratzmann. Sie verwies auf Projekte wie den Jugendplatz in Kehlen, für den mehr Geld benötigt wurde.

Das sind die neuen Jugendräte

Spannend wurde es zum Abschluss noch bei der Wahl des neuen Jugendrates. Das neunköpfige Gremium amtiert nur jeweils ein Jahr und wurde neu gewählt. Zehn Kandidaten im Alter von zwölf bis 17 Jahren stellten sich zur Wahl.

Ins Gremium gewählt wurden Jugendliche, die auch schon im vergangenen Jahr im Jugendrat waren, wie Jasmin Herbst, Ladina Thiele, Malcolm Thiele, Kaan Gökce und Maya Ratzmann, die sogar schon seit drei Jahren im Gremium mitarbeitet.

Neu dazu kamen Luca Heitele, Sebastian Mawinski, Alica Richter und Jovan Damiano, der von den Schülerinnen und Schülern im Saal lebhaft angefeuert wurde. Er versprach bei der Kandidatenvorstellung ganz allgemein, sich für die Umsetzung der genannten Wünsche einzusetzen.

Der jüngste Kandidat, der zwölfjährige Emilio Lamorte wurde herzlich eingeladen, bei den Sitzungen zuzuschauen und seine Ideen als sachkundiger Bürger ins Gremium einzubringen. „Ihr könnt Euch jederzeit bei mir oder beim neuen Jugendrat melden, wenn ihr Ideen oder ein Anliegen habt,“ ermutigte Nils Kaeding vom Jugendreferat alle Besucherinnen und Besucher der Jugendkonferenz, sich weiter aktiv zu beteiligen.

Offen für Anregungen ist der Jugendrat unter [email protected]