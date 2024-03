Ausbau bei Ganztagsbetreuung beginnt in Brochenzell

Ab August 2029 hat jedes Grundschulkind Anspruch auf Ganztagesbetreuung - acht Stunden und dies an fünf Tagen in der Woche. Ab August 2026 muss jede Gemeinde das für die ersten Grundschüler gewährleisten. Einstimmig beschlossen hat Meckenbeuren eine dezentrale Lösung durch verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung. Und: Eine Ganztagesschule wird durch den Gemeinderatsbeschluss derzeit nicht angestrebt.

Unklarheit bei den Fördermitteln belastet

Wie ein Damoklesschwert schwebt der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder über den Kommunen. Das Problem: Die Verwaltungsvorschrift, die die Details regeln soll, war angekündigt für Anfang 2024. „Bisher ist sie nicht veröffentlicht“, erläuterte Theresa Haußmann vom Sachgebiet Bildung und Betreuung im Gemeinderat.

Überall fehlen Räume für die Ganztagesbetreuung. Für die Eugen-Bolz Schule in Brochenzell will die Gemeinde zuerst Räume ausbauen. (Foto: Karin Schütrumpf )

Unklar ist auch, ob und in welcher Höhe es für den Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten und für die Umsetzung Fördermittel gibt. Die Gemeinde rechnet laut Haußmann damit, dass sie den Antrag bald - ab 15. März - stellen muss, um in den Genuss der Förderung zu kommen.

Kostenschätzung liegt bei sechs Millionen Euro

Für den Ausbau aller vier Grundschulstandorte bis 2029 werden rund sechs Millionen Euro benötigt, schätzt die Gemeinde laut Beschlussvorlage. Der Ausbau soll als erstes für die Schüler der Eugen-Bolz Grundschule beginnen.

Wir sollten uns nie für die Zukunft alles verbauen. Bürgermeister Georg Schellinger

Dass die Brochenzeller Schule Priorität haben soll, hinterfragte Annette Mayer von der BUS kritisch. Denn die Albrecht-Dürer-Schule habe den größeren Raumbedarf, und dort seien mehr Kinder beim Essen und in der Betreuung. Haußmann begründete die Priorisierung mit der „sehr schwierigen Mensasituation“ in Brochenzell.

Aktuell würden die Grundschüler von Montag bis Donnerstag im Gemeindehaus essen, Freitag sei das allerdings gar nicht möglich. Auch gäbe es Unstimmigkeiten über die Reinigung der Räume. Wie sich kürzlich ergab, „könne das nicht mehr so lange so durchgeführt werden“, berichtete Haußmann.

„Kinder sollen in ihrem Ortsteil zur Schule gehen können“

Die Entscheidung in diesem Punkt war nicht einstimmig. Vier Ratsmitglieder rund um Annette Mayer enthielten sich der Stimme. „Könnten Schüler aus Brochenzell nicht in andere Betreuungen gefahren werden?“ fragte Ingrid Sauter von der SPD, die zudem wissen wollte, ob die Ganztagsschule in Meckenbeuren nur für alle Zeit vom Tisch sei. „Wir sollten uns nie für die Zukunft alles verbauen“, antwortete Bürgermeister Georg Schellinger darauf. Eine flexible Betreuung sei auch der Wunsch der Eltern, so Schellinger. „Die Kinder sollen in ihrem Ortsteil zur Schule gehen können“, betonte er.

Das ist und bleibt Meckenbeurens größte Grundschule

Für die Beibehaltung der dezentralen Betreuung sprach sich auch Manfred Deutelmoser von den Freien Wählern aus. Als zweite Schule kommt beim Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten die Albrecht-Dürer Schule zum Zuge. Für die größte Grundschule in Meckenbeuren prognostiziert die Schulentwicklungsplanung, die die Gemeinde beim Büro „Biregio“ in Auftrag gab, dass sie stabil dreizügig bleibt. Brochenzell schwankt nach dieser Analyse zwischen anderthalb und zwei Klassenzügen, werde aber, so erwarten die externen Experten, eher ein- bis anderthalbzügig weitergeführt werden.

Für Kehlen steht stabile Zweizügigkeit im Raum

Als dritte Schule käme nach den jetzt verabschiedeten Plänen der Gemeinde, die Wilhelm-Schussen-Schule in Kehlen zum Zuge. „Biregio“ geht davon aus, dass diese Schule stabil zweizügig bleiben wird. Hier sei, wie Haußmann sagte, das Raumdefizit zwar aktuell am geringsten, die Betreuung im Dorfgemeinschaftshaus sei aber „auf Dauer nicht tragbar“.

Zuletzt würde die Eduard-Mörike Schule ausgebaut, für die das „Biregio“-Gutachten laut Beschlussvorlage zukünftig schätzt, dass sie „schwach einzügig bleiben werde“.

Zu Zeit würden zwischen 26 und 52 Prozent der Schüler und Schülerinnen die schon bestehenden Betreuungsangebote nutzen. „Biregio“ rechnet damit, dass mittel- bis langfristig gut drei Viertel aller Grundschulkinder betreut werden müssen.

Ferienfokus liegt auf Erlebnis-Sport-Woche

Auch für die Ferien muss sich die Gemeinde Gedanken machen, denn der Anspruch auf Ganztagesbetreuung gilt bis auf vier Wochen pro Jahr. Für eine Ferienbetreuung könnten externe Dienstleister an zentraler Stelle tätig sein, meint die Verwaltung. Ein solches Angebot für eine Erlebnis-Sport-Woche habe die Gemeinde beim Anbieter „Xund ins Leben“ angefragt. Kostenpunkt 159 Euro pro Teilnehmer und Woche. Die Kosten fürs Mittagessen kämen dazu. Die Gemeinderäte beauftragten die Verwaltung einstimmig, für den Herbst 2025 einen zentralen Testlauf für die Ferienbetreuung mit einem externen Anbieter zu prüfen.