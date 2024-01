Auf Medaillenjagd in Thüringen

Hochmotiviert sind sechs Schneeschuhläufer des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) Don-Bosco-Schule mit ihren drei Betreuern zu den National Winter Games der Special Olympics nach Oberhof (Thüringen) gereist. Nach intensiven Trainingseinheiten sollen hier in drei Disziplinen möglichst viele Medaillen an den Bodensee gebracht werden. Dies teilt die Stiftung Liebenau mit.

Vor Ort in der aus dem Profisport bekannten Rennsteigarena steht dann zunächst eine letzte Trainingseinheit an, bevor die Wettkämpfe beginnen. Für Überraschung sorgte auch die Unterbringung: „Wir haben dieses Mal keine Jugendherberge, sondern ein Selbstversorgerhaus gebucht. So kommt auch der Sozialgedanke zum Beispiel beim gemeinsamen Kochen noch mehr zur Geltung“, sagt die begleitende Schulsozialarbeiterin Conny Gerson.

Das erste Highlight der Veranstaltung wird die Eröffnungsfeier im Herzen Oberhofs sein. Es werden rund 3000 Menschen erwartet. Am Dienstag müssen die Sportler dann erstmals unter Wettkampfbedingungen ihre Form beweisen, um bei der Klassifizierung in entsprechende Gruppe eingeteilt zu werden. Bereits ab Mittwoch geht es dann bereits um Medaillen, wenn ab Punkt 11:15 Uhr die Finalläufe über 100m gestartet werden. Das absolute Highlight jeder Special Olympics Veranstaltung gibt es gleich am Abend: „Auf diesen Abend freue ich mich ganz besonders, denn von den Feiern habe ich schon viel gehört und tolle Bilder gesehen“, meint Ann-Kathrin Sterk, die erst kurzfristig als Coach eingesprungen war.

Am Donnerstag wird die Rennsteig Arena dann wohl ein echter „Hexenkessel“ werden, denn das Fernsehen hat sich an diesem Tag zu Live-Berichten angekündigt. Bereits ab 9 Uhr müssen die Athleten der Don-Bosco-Schule dann über die anstrengenden 200-Meter-Strecken an den Start und freuen sich jetzt schon auf die Siegerehrungen am Nachmittag. Höhepunkt für das gesamte Team ist aber am Freitag dann das Staffelrennen, wenn das ganze Team gefordert ist, bei der 4x100-Meter-Staffel eine gute Platzierung zu erreichen.

Delegationsleiter Florian Holzberger blickt der gesamten Woche sehr optimistisch entgegen und betont vor allem den sozialen Charakter und den Teamgedanken: „Wir haben mit unserem Team, der Unterkunft und der Tagesplanung, die auch weitere Programmpunkte zulässt, Voraussetzungen, die besser nicht sein könnten, um unseren Betreuten einmalige Erlebnisse zu bieten!“ Das gesamte Projekt basiert ausschließlich auf akquirierten Spendengeldern. „Hierfür sagen wir ganz herzlichen Dank!“