Tief hinab auf den Meeresgrund in eine farbenfrohe Unterwasserwelt voll mit quirligen Fischen, Seepferdchen, Seesternen und allerlei anderem Getier geht es am ersten Adventswochenende im Kulturschuppen am Gleis 1. Dann zeigt die Jugendgruppe der Laienschauspieler Meckenbeuren den weltberühmten Klassiker „Arielle, die kleine Meerjungfrau“.

Generationen von Jungen und Mädchen fieberten schon bei der ungewöhnlichen Liebesgeschichte zwischen Meeresnixe und Prinzen mit. Die Faszination ist bis heute ungebrochen. Auch für Kathrin Rueß, die wieder gemeinsam mit Conny Holzwarth Regie führt, gehört „Arielle“ zu ihren Lieblingsmärchen. Schon einmal (2008) hat sie das Stück auf die Bühne gebracht. Damals allerdings in einer anderen Version, die heutige sei viel lustiger, findet die Regisseurin.

Bewährtes Duo Conny Holzwarth/Kathrin Rueß

Nachdem sie 2022 mit den 30 jungen Laiendarstellern in die Welt von 1001 Nacht gereist war, wollte sie erneut eine besondere Welt erschaffen. Dank der hervorragenden Arbeit des Bühnenbild-Teams rund um Stefan Holzwarth wähnt sich der Zuschauer tatsächlich mitten im Ozean mit all seinen mehr oder weniger sympathischen Bewohnern, wie sich am Probenwochenende am Gleis 1 zeigt. Die mit viel Liebe zum Detail von Tanja Masuch gemalten Kulissen tun ihr Übriges. Auch Maria Ingenpass und Lydia Bousios haben beim Nähen der vielen wunderschönen Kostüme ganze Arbeit geleistet.

Schlimmes Schimpfwort unter Wasser

Wie bewegt sich ein Delfin? Eine Krabbe? Ein Seestern? Fragen wie diese wurden vorab im Workshop gemeinsam erarbeitet. „Das Romantische in der Geschichte mit Pubertierenden darzustellen, war eine besondere Herausforderung“, berichtet Kathrin Rueß lachend. Doch die jugendlichen Darsteller meistern ihre Aufgabe mit Bravour. Gleich in der ersten Szene geht es munter los. Ein kunterbunter Fischschwarm wirbelt über die Bühne. „Los beweg die Flossen, Baby“ und „du lahme Ente“ rufen sie der deutlich langsameren Arielle (perfekt besetzt: Pauline Rueß) zu. Und dann noch als ultimative Beleidigung: „Du schwimmst ja so langsam wie ein Mensch“, gilt doch das Wort „Mensch“ als Schimpfwort in der Unterwasserwelt.

Wenn der Gatte wenig Empathie zeigt

Überhaupt scheint die freundliche Kommunikation der Bewohner unter Wasser der der Bevölkerung über Wasser nicht gänzlich verschieden. Mitten in all dem Gewusel erscheint Hummer Sebastian (Felix Schöllhammer) und kündigt Arielles Vater, König Triton (mit imposantem Vollbart und Sixpack souverän wie immer Lars Koch), an. Wie Felix Schöllhammer das „schusselige Schalentier“ gibt, ist beachtlich. Stets breitbeinig und leicht gehockt flitzt er über die Bühne, so dass der Zuschauer den Oberschenkel-Muskelkater förmlich fühlen kann.

Arielles Schwestern, die Zwillinge Aquarina (Rosalie Rueß) und Oceana (Leni Holzwarth), dürfen anlässlich ihres 18. Geburtstages an die Wasseroberfläche schwimmen. Sehr zum Leidwesen von Arielle, hegt die doch schon lange den Wunsch, die Menschenwelt kennenzulernen. Ihre Mutter Tethys (Leonie Roch) ergeht sich derweil in Wehklagen ob des baldigen Abschieds von ihren Zwillingen. „Die sind doch schon lange trocken hinter den Flossen“, glänzt ihr Gatte Triton mit wenig Empathie.

„Du fieses Fischstäbchen“

Auf einem ihrer verbotenen Streifzüge an die Wasseroberfläche rettet Arielle den jungen Prinzen Eric (Remy Belard) vor dem Ertrinken. Ein klassischer Fall von Liebe auf den ersten Blick! Da helfen auch die gut gemeinten Ratschläge ihres Freundes Fabius (absolut liebenswert Carla Rist) wenig. Mit „Du fieses Fischstäbchen“ weist sie Fabius` Bedenken („er ist ein Mensch, du nicht!“) zurück. Auch das Verbot des Vaters („Menschen sind unsere Feinde“) ignoriert Arielle. Sie will unbedingt ein Mensch werden.

Die Stimme als Gegenleistung

Um das zu erreichen, geht sie einen Pakt mit der teuflischen Meerhexe Ursula (Aileen Makis) ein, die nicht weniger als die Weltherrschaft anstrebt. Deren treu ergebene Begleiterinnen, die Muränen Diabolo (Sofia Teuscher) und Devilo (Teresa Savastano), zeichnen sich neben ihren geschickten schlängelnden Bewegungen vor allem dadurch aus, dass sie das r“ so herrrrlich rollen können. Hexe Ursula gibt Arielle einen Zaubertrank, der ihre Kiemen in Lungen, ihre Flosse in Beine und ihre Schuppen in zarte Mädchenhaut verwandelt. Als Gegenleistung verlangt sie Arielles zarte Stimme.

Hier gibt es Karten für die drei Termine

Dumm nur, dass sich Prinz Eric ausgerechnet in die verliebt hat, kann er sich doch sonst an nichts mehr erinnern. Zudem setzt Ursula Arielle eine Frist von drei Tagen. Hat sie bis dahin nicht den „Kuss der wahren Liebe“ empfangen, zerfällt die kleine Meerjungfrau zu Meeresschaum. Ob es ihr gelingt, ganz ohne Worte, nur mit Pantomimenspiel das Herz des Thronfolgers zu erobern?

Die Antwort gibt es am 1. Dezember um 18 Uhr und am 2. und 3. jeweils um 15 Uhr. Kartenvorverkauf unter www.ticket-regional.de oder im Reisebüro am Bahnhof Meckenbeuren.