Arbeitgeber ermöglicht Kindern Ferienerlebnis

Während der Sommerferien können Mitarbeiter der Firma Winterhalter in Meckenbeuren ihre Kinder bis zu drei Wochen zu dem firmeneigenen Ferienprogramm anmelden. Weil der Inhaberfamilie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr am Herzen liegt, bietet der Spülspezialist abwechslungsreiche und spannende Aktivitäten für alle Kids zwischen sechs und zwölf. In diesem Jahr haben insgesamt 40 Kinder teilgenommen, wie das Unernehmen mitteilt

Dagmar und Ralph Winterhalter, selbst Eltern von zwei Kindern, haben das Winterhalter Ferienprogramm 2013 ins Leben gerufen. „Aus eigener Erfahrung wissen wir, wie herausfordernd die Sommerferienbetreuung sein kann“, sagt Dagmar Winterhalter. Doch das Ziel ist nicht nur, die Eltern zu entlasten, sondern den Kindern eine schöne, erlebnisreiche und unbeschwerte Ferienzeit zu bieten. Das gelingt mit einer Mischung aus Spaß, Bildung, Sport und Ausflügen. Das Programm beginnt jeden Morgen um acht Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück. Danach gibt es Kreativzeit, ein abwechslungsreiches Sportprogramm oder der Reisebus wartet bereits, um die Kids zum geplanten Ausflug abzuholen.

„Das Ferienprogramm ist für meine Kinder eine wertvolle und unvergessliche Erfahrung. Mich beeindruckt, wie viel Herzblut in die Organisation gesteckt wird“, berichtet Michaela Erhart, Mama von drei Ferienkindern. Doch die Planung und Durchführung ist nicht alles: Für einen symbolischen Beitrag von 45 Euro Kind und Woche wird das Ferienprogramm nahezu komplett von der Firma Winterhalter finanziert, heißt es in der Mitteilung weiter

Mit einer Abschiedsparty am Freitagnachmittag gehen für die Kids des Winterhalter Ferienprogramms drei großartige Wochen zu Ende. Sie sind glücklich, müde und auch ein bisschen traurig, dass die gemeinsame Zeit vorbei ist. Neue Freundschaften sind entstanden, und die fünf Betreuerinnen und Betreuer sind ihnen ans Herz gewachsen. Sie diskutieren über das schönste Erlebnis: Die Zirkusakademie, das Hofgut Rengoldshausen, der Tag mit der Feuerwehr oder der DLRG, der Alpenwildpark auf dem Pfänder oder der Besuch auf dem Affenberg. In einem sind sie sich aber einig: Im nächsten Jahr treffen sie sich wieder und verbringen die ersten Ferienwochen da, wo ihre Eltern das ganze Jahr arbeiten.