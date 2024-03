Ana Zirner durchquert den Großen Kaukasus

„Wilde Berge, weites Land - Von Ost nach West durch den Kaukasus“ heißt der Multimediavortrag von und mit Ana Zirner, der am Donnerstag, 25. April, ab 20 Uhr im Kultur am Gleis 1 in Meckenbeuren zu hören und zu sehen ist. Ana Zirner folgt ihrem Traum und durchquert den Großen Kaukasus. Auf georgischer Seite wandert sie vor riesigen Gebirgszügen an uralten Kirchen vorbei. Reitet auf Pferden durch reißende Flüsse. Lauscht in Bergdörfern den Liedern der Einheimischen. Und erlebt eine Landschaft, die so ungestüm ist, dass sie immer wieder Grenzen meistern muss: sowohl geografische in diesem bewegten Land als auch ihre eigenen als werdende Mutter. Tickets ab 12 Euro kosten im Reisebüro im Bahnhofsgebäude Telefon: 07542 / 936244, unter www.ticket-regional.de/meckenbeuren oder über die Telefon-Hotline: 0651/9790777.