Die Hochwasser in Ost- und Norddeutschland um den Jahreswechsel haben Eugen Lehle nicht losgelassen. Besonders die aufgeweichten Dämme und Deiche hatte der Rat der Freien Wähler im Hinterkopf, als sich in der ersten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt 2024 unter „ Anfragen/Anregungen“ zu Wort meldete. Auf die Sicherheit des hiesigen Dammes richtete er mit der provokanten Frage das Augenmerk: „Ist je etwas am Schussendamm gemacht worden?“

Lehle sieht Schwachstelle in Brochenzell

Lehle sorgte sich, dass der Damm der Situation bei Hochwasser nicht gewachsen ist - etwa auch in Brochenzell. Damit rief er zugleich das Hochwasser vom 29. Januar 2021 in Erinnerung, das gerade in Kehlen Schäden anrichtete, die es so vorher nicht gab. Sie betrafen in großem Stil Flächen und Gebäude der Gemeinde. Auf SZ-Anfrage nennt Lisa Heinemann für die Gemeinde Gesamtkosten von rund 1,274 Millionen Euro, die Gemeinde und Versicherung bezahlt haben oder bezahlen für die Sanierungen im Untergeschoss der Schule, im Untergeschoss der Karl-Brugger Halle und der Kegelbahn. Nicht enthalten sind die Kosten für das SVK-Vereinsheim, da dem Rathaus hierzu keine Zahlen vorliegen.

Land greift auf Betriebshof Ravensburg zurück

Die Antwort im TA hatte direkt Axel Beutner gegeben. Der Ortsbaumeister verwies auf die Zuständigkeiten: „Der Damm gehört dem Land Baden-Württemberg“ und liegt in dessen Unterhaltspflicht - werde also von diesem gewartet, geprüft und kontrolliert. Ausführendes Organ vor Ort ist der Betriebshof Ravensburg, der der Gewässerdirektion untersteht, die wiederum im Regierungspräsidium Tübingen angesiedelt ist. Zuständig ist sie für Betrieb, Unterhaltung und Hochwassereinsätze am Bodensee und an der Argen, aber auch an kleineren Flüssen wie Deggenhauser, Seefelder und Salemer Aach sowie am Stefansfelder Kanal.

Bohrungen am Damm in Kehlen geben Aufschluss

Und eben an der rund 60 Kilometer langen Schussen. Für den Meckenbeurer Abschnitt konnte Beutner gemeinsame Ortstermine bestätigen samt dem Eindruck: Die Zuständigen seien „ständig hier und schauen nach dem Rechten“. Dazu zählen Bohrungen am Damm in Kehlen, der ja auch beim Hochwasser 2021 nicht die Schwachstelle war. Vielmehr hatte sich das Wasser seinen Weg vom Kohlbach her auf das tiefer gelegene Sportplatzgelände gesucht.

Die Oberlieger dürfen nicht darunter leiden

Angedacht war in der Folge, ob vorbeugend eine Erhöhung des Kohlbach-Damms helfen könnte. Nur: Wenn den Wassermassen diese Ableitung versperrt bleibt, wohin führt der Weg dann - ohne ein anderes Grundstück zu beeinträchtigen? Denn zu den Regeln gehört, dass bauliche Maßnahmen (auch an Dämmen) keine negativen Folgen für Oberlieger haben dürfen. Eine Lösung für diese im März 2022 im Gemeinderat gestellte Frage steht noch aus.

Auf die Wurzeln kommt es an

Im Bauausschuss waren die Aussagen klar. „Das Wichtigste ist der Bewuchs - dass die Wurzeln den Damm zusammenhalten“, gab Beutner als Wissensstand weiter. Bürgermeister Georg Schellinger sagte eine erneute Kontaktaufnahme zu den Zuständigen zu: „Wir werden nochmals konkret nachfragen.“

Wie die Kommunikation nach Ravensburg gepflegt werde, machte der Ortsbaumeister an einem Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit fest. Demnach sei die Information eines Landwirts, dass die Schussen eine Böschung auf seinem Grundstück unterspüle und abtrage, sofort samt Orthofoto nach Ravensburg weitergemeldet worden.