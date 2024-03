Meckenbeuren

Alles zum Thema Kropf

Meckenbeuren

Die Vortragsreihe „Medizin am Gleis“ des Medizin Campus Bodensee (MCB) wird am Mittwoch, 6. März, um 19 Uhr im Kulturschuppen am Bahnhof Meckenbeuren fortgesetzt.