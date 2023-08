Alkohol in der Schwangerschaft schädigt Ungeborenes lebenslänglich

Für die meisten Schwangeren in Deutschland ist Alkohol ein No–Go. 20 Prozent von ihnen trinken trotzdem, wie Studien zeigen. Acht Prozent haben sogar einen riskanten Alkoholkonsum. Das hat gravierende Folgen für das ungeborene Kind, wie die Stiftung Liebenau mitteilt. Diese hat nun mit Unterstützung von Aktion Mensch eine Beratungsstelle für Familien eingerichtet, in denen Kinder mit „Fetalen Alkoholspektrumstörungen“ (Fetal Alcohol Spektrum Disorders, FASD) aufwachsen. Die Beratungsstelle richtet sich auch an Fachkräfte. Das Projekt ist für eine Laufzeit von fünf Jahren bewilligt.

Schon kleine Mengen und gelegentlicher Konsum von Alkohol reichen aus, um schwerste Beeinträchtigungen beim ungeborenen Kind zu verursachen. Rund 10.000 Kinder werden laut Mitteilung in Deutschland jährlich mit FASD geboren. Menschen mit FASD sind von gravierenden Beeinträchtigungen betroffen, vor allem im Bereich der sogenannten exekutiven Funktionen. Damit sind geistige Leistungen gemeint, die eine selbstständige Lebensführung und die Bewältigung des Alltags ermöglichen. Hier haben Menschen mit FASD die größten Schwierigkeiten.

Neben möglichen weiteren körperlichen Beeinträchtigungen ist FASD vor allem eine hirnorganische Schädigung. Die damit verbundenen Veränderungen in Struktur und Funktion des Gehirns haben weitreichende Auswirkungen im Alltag. Diese gravierende Einschränkung ist von außen nicht sichtbar. „Für Menschen mit FASD bedeutet dies oft ein Leben in chronischer Überforderung, weil sie Anforderungen ausgesetzt sind, denen sie nicht gerecht werden können“, erklärt Michael Reiser von der neu eingerichteten Beratungsstelle für FASD bei der Stiftung Liebenau.

Infolge der hirnorganischen Schädigung entwickeln sich Gehirnfunktionen bei Menschen mit FASD anders. Dies beeinträchtigt die Fähigkeit, sich an eine „normale“ Umgebung anzupassen. Anhaltende Frustration durch eine Umgebung, die noch nicht ausreichend an die vorhandenen Fähigkeiten angepasst ist, verursachen Überforderungsreaktionen und Störungen im Sozialverhalten. „Umweltbedingungen sind jedoch veränderbar. Eine gute Passung von Anforderungen an die vorhandenen Fähigkeiten reduziert Stress und Überforderung, baut Barrieren ab, ermöglicht Teilhabe und schafft ein entwicklungsförderndes Umfeld. Hier setzen wir mit unserer Beratung an“, erklärt Reiser das Beratungskonzept.

Mit der FASD–Beratung soll die bestehende Versorgungslücke im Zusammenhang mit FASD verringert werden. Für Menschen mit FASD, aber auch für das betreuende Umfeld, ist das Wissen um die Auswirkungen der Schädigung von zentraler Bedeutung. FASD–Beratung hat hier die Aufgabe, zuverlässige Anlaufstelle für umfassende Aufklärung, Beratung und Unterstützung für Betroffene, Angehörige und Fachkräfte zu sein, um Dekompensation und Hilfeabbrüche zu vermeiden, Betreuungssysteme zu stärken und die Lebensqualität und -perspektiven von Menschen mit FASD zu verbessern.