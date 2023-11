Meckenbeuren

Ärzte klären zum Thema Darmkrebs auf

Meckenbeuren / Lesedauer: 1 min

Der Medizin Campus Bodensee lädt am kommenden Mittwoch, 8. November, zur einem weiteren Patientenvortrag in der Reihe „Medizin am Gleis“ in den Kulturschuppen am Bahnhof Meckenbeuren ein.

Veröffentlicht: 03.11.2023, 10:56 Von: sz