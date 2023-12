Drei Wochen lang war der Aufzug am Gleis 2 des Meckenbeurer Bahnhofs außer Betrieb. Für viele Menschen bedeutete dies bis Ende November Umwege und Komplikationen. Die SZ hat bei Polizei, Bahn und Feuerwehr nach den Gründen gefragt. Heraus kam insofern eine gute Nachricht, als es keinerlei Verbindung zu Vandalismus oder Straftatbeständen gibt.

Als Nutzer der Bahn hatte Andreas Gallistl die SZ auf die Unannehmlichkeiten und Gefahren aufmerksam gemacht, die ihn als Sehbehinderten besonders treffen. Vor allem, wenn dann noch die Treppen unvermeidlich und nass sind: „Menschen mit Gehbehinderung, alte Menschen, aber auch Familien mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer kommen ohne Aufzug nicht mehr sicher auf die andere Seite zu Gleis 1.“

Der Wunsch ist jüngst mit der Wirklichkeit kollidiert: Der Aufzug am Gleis 2 (Abfahrt nach Friedrichshafen) war drei Wochen außer Betrieb. (Foto: rwe )

Angesichts der drei Wochen, die es gedauert hat, bis Abhilfe geschaffen wurde, hatte er den Eindruck: „Keiner kümmert sich darum, und es interessiert keinen, wie es anderen Menschen damit geht.“ Als umständlich und im Grunde unzumutbar beschreibt er es „für die Menschen, die nicht mehr so mobil sind, die Treppen zu benutzen“.

Wenn der Dreikant nicht mehr hilft

Und das war den Recherchen der SZ zufolge vorgefallen: Am Mittwoch, 8. November, wird die Feuerwehr gegen 18.45 Uhr zum Oskar-von-Miller-Platz (KIM-Center) gerufen, wie Christoph Schneider auf SZ-Anfrage bestätigt. Der Meckenbeurer Abteilungskommandant leitet den vermuteten Standardeinsatz. Zwei- bis dreimal im Jahr passiere es, so Schneider, dass die Feuerwehr zum Bahnhof gerufen werde, weil ein Aufzug stecken bleibe. Meist lasse sich mit einem Dreikant die äußere Tür öffnen und das Problem beheben.

Diesmal aber nicht. Etwa einen halben Meter vor der Endlage sei der Aufzug stehengeblieben. In ihm befinden sich fünf junge Menschen (Kinder und Jugendliche). Da sich weder äußere noch innere Tür öffnen lassen und auch ein Neustart nicht funktioniert, ist guter Rat teuer. Zumal sich die Situation im Aufzug zuspitzt, als eine Person das Bewusstsein verliert und sich Panik breit zu machen droht.

„Ein Notfall“ lautet daher die Einschätzung der Feuerwehr, so Schneider. Angesichts dessen erscheint es am erfolgversprechendsten, die Glasscheibe einzuschlagen - was jedoch nicht in Gänze gelingt, da es sich offenbar um Sicherheitsglas handelt.

Kein Straftatbestand

„Alles Gute kommt von oben“ - diese Binsenweisheit rettet letztlich die verfahrene Lage. „Wir konnten dann von oben die Verriegelung lösen und die Tür öffnen“, erinnert sich Christoph Schneider, der mit den Kameraden vor Ort bleibt, bis sie die zuvor Eingeschlossenen in der Obhut der Rettungskräfte wissen.

Auch die Polizei wurde zum Bahnhof gerufen, wie Pressesprecher Simon Göppert bestätigt. Weiterverfolgt wird der Vorgang nicht: Ein Straftatbestand war mit all dem nicht verbunden.

Die Glasscheibe musste ausgetauscht werden, das kann dauern... (Foto: rwe )

Auch aus Christoph Schneiders Sicht dürfte es sich um einen technischen Defekt gehandelt haben. Ihm ist wichtig, dass der Vorfall nichts mit dem zu tun gehabt habe, was die Feuerwehr im Vorjahr dreimal an einem Wochenende zum Bahnhof ausrücken ließ. Stets war damals der mit jungen Menschen besetzte Aufzug steckengeblieben. Da es den Verdacht gab, dass solches mutwillig verursacht worden sei, wurde beim dritten Mal die Polizei gerufen, die die Personalien aufnahm. Danach herrschte Ruhe.

Auch bei der Deutschen Bahn hat die SZ angefragt. Ein Sprecher stuft den Vorfall vom 8. November als „Notbefreiung“ ein - freilich mit der Folge, dass es drei Wochen dauerte, bis die Glasscheiben ersetzt werden konnte. „Ärgerlich“ nennt er den Ausfall des Aufzugs, sei der doch wichtig für Personen, die in der Mobilität eingeschränkt sind.