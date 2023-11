Orgelmusik wird zuvorderst weiterhin mit dem Namen Johann Sebastian Bach verbunden. Dass es auch eine andere Stilrichtung sein kann, zeigt Michael Schütz. Der Kirchenmusiker aus Berlin geht einen innovativen Weg, indem er Stücke wie „Dancing Queen“, „We are the Champions“ und „Imagine“ in die Kirche bringt.

Zwei Beweggründe stecken dahinter: Zum einen ist Schütz seit seiner Jugend ein leidenschaftlicher Fan von Pop- und Rockmusik. Zum anderen möchte er als Kirchenmusiker die Bedeutung der Gemeinschaft betonen. Daher lag es nahe, beides miteinander zu verbinden.

Organistin Margret Baumann knüpft Kontakt

Die Verbindung von Michael Schütz zu Meckenbeuren entstand vor einigen Jahren durch die Meckenbeurer Organistin Margret Baumann. Sie bekam Werke von Schütz in die Hände, spielt viele davon seither, und durch Kontaktaufnahme kam bereits 2016 das erste Konzert in Meckenbeuren zustande.

Mehr als nur ein Konzert

Michael Schütz selbst sieht mehr als nur ein Konzert in seinen Auftritten. Er möchte den Zuhörern auch zeigen, wie Musik mit ihrem eigenen Leben in Verbindung steht und im Kontext von Kirchenraum und Orgelklang eine innere Bindung zur Kirche ermöglicht. Und so entführt Schütz die Zuhörer am Sonntag, 26. November, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Maria in Meckenbeuren auf eine Reise in die Vergangenheit.

Von Harry Potter bis James Bond: Helden leben auf

Bekannte Melodien wecken Erinnerungen, alte Emotionen werden wieder lebendig, heißt es in der Vorschau. Die erste Liebe, eine Reise in ein fernes Land oder die Gemeinschaft mit Freunden ‐ die Kirche wird als Raum für die eigene Seele erlebt.

Abba- und Queensongs laden dazu ein, innerlich mitzusingen, John Lennons Musik verweist auf die Hoffnung des menschlichen Daseins, und die Atmosphäre von Harry Potter oder James Bond lässt Helden wieder aufleben.

Eintritt frei, Spende erbeten

Beim Auftritt in der Meckenbeurer Pfarrkirche ist der Eintritt frei. Gerne darf zu Konzertende am Ausgang ein für jeden individuell angemessener Betrag gespendet werden.