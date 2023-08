Die Freude am Motorsport ist vor 50 Jahren die Triebfeder gewesen, dass Frauen und Männer sich zur Gründung des MSC Scuderia Humpis zusammentaten. Da das Gründungslokal Schloss Brochenzell untrennbar mit dem Geschlecht „derer von Humpis“ verbunden ist, erklärt sich daraus der Nachname. Scuderia wiederum steht — aus dem Italienischen kommend — für die Stallung, für den Rennstall und letztlich für den Motorsport. Gefeiert wird das halbe Jahrhundert intern am Samstag, 5. August, bei Batzenweiler.

Hier Werner Zerbach, dort Georg Stöber

Werner Zerbach, Dieter Wilhelm, Roswitha Schnös — das sind Namen aus der ersten Vorstandschaft, die für die Eintragung ins Vereinsregister (7. März 1973) verantwortlich zeichneten. Seit 1990 leitet Dieter Friesewinkel — in Nachfolge von Wolfgang Bauder — die Geschicke von Scuderia Humpis, das 1992 als Meckenbeurer Ortsclub in den ADAC Württemberg aufgenommen wurde.

Rasch hatte der Club einen kräftigen Aufschwung genommen, das lässt sich nachlesen. Zumal Motorsport „in“ war: Auch in Tettnang kam es 1973 zur Gründung eines ADAC–Ortsclubs unter dem Vorsitzenden Georg Stöber (1981 gefolgt vom viel zu früh verstorbenen Günter Bernhard).

Unvergessen: Mini–Bike–Rennen auf der Kartbahn

Doch zurück zu Scuderia Humpis, das sich dank zupackender Frauen und Männer bei vielerlei Veranstaltungen einen guten Namen erwarb. Dazu zählten vor allem Rallyes, Slaloms und Bildersuchfahrten, aber auch Stern– und Orientierungsfahrten (plus Ausflüge und Feiern) waren im Jahreslauf zu finden. Der monatliche Clubabend hat sich übrigens hin nach Friedrichshafen verlagert — ins Vereinsheim des VfB.

Nicht zu vergessen: Die Mini–Bike–Rennen auf der Kartbahn am Flughafen (als Meisterschaftswettbewerb) und die Angebote, die dem Nachwuchs bei den Ferienspielen in Meckenbeuren (oft als Fahrradturnier) unterbreitet wurden.

Jugendarbeit ist langjährige Konstante

Die Jugendarbeit sollte auch später — und bis heute — einen Schwerpunkt bilden, wie dies Dieter Friesewinkel skizziert. Beispiele sind die Ausrichtung von Fahrradturnieren oder die Verkehrssicherheitstage an Schulen. Letztere gibt es für Klasse 8 immer noch, während die Fahrrad–Geschicklichkeitsturniere Schülerinnen und Schüler aus Klasse 5 ansprechen.

Anfänge mit Bodensee–Oldtimer–Rallye

Ein jährlicher Höhepunkt im Clubgeschehen war ab dem Jahr 2000 die Bodensee–Oldtimer–Rallye. Gemeinsam mit dem Häfler ADAC–Ortsclub organisiert führte sie stets an die 60 Oldtimer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nach Friedrichshafen und an den See. Zehn Auflagen erlebte die Bodensee–Oldtimer–Rallye, ehe sie — unter der alleinigen Federführung von Scuderia Humpis — von der Bodensee–Oldtimer–Orientierungsfahrt „beerbt“ wurde.

Einer der vielen Impulse, die das Team um Dieter Friesewinkel zu setzen wusste — gerne in Kooperation. Bestes Beispiel dafür ist die Spaßrallye: Seit 2015 stehen der Wasserburger Oldtimer–Club WOC, der Deutsche Damen Automobil Club DDAC und eben Scuderia Humpis hinter ihr.

Der „Lange“ zu Gast am Schloss

Sicherlich noch vielen vor Augen: Bei der Ausfahrt „Porsche 356 & Friends“ organisierte Scuderia im Juni 20214 einen Zwischenstopp in Brochenzell, was die Rennfahr–Legende Walter Röhrl ins Schloss und Museum führte.

Mit der Bestückung von Stationen hat Scuderia ja auch sonst Erfahrung. Bei der „Seegfrörne“ (einem Gemeinschaftswerk von 18 Vereinen) sind Friesewinkel und Co. seit Jahren ein verlässlicher Partner. Und bei der ADAC Historic Rallye stellen sich der Vorsitzende und Sportleiter Raimund Keller als Zeitnehmer zur Verfügung.

Seit Jahren stabil bei 60 bis 70 Mitgliedern

Zwischen 60 und 70 bewegt sich beim hiesigen MSC der Mitgliederstand seit längerer Zeit. Neue Interessierte sind oft Kinder von Mitgliedern, die den Zusammenhalt bei Scuderia über die Jahre schätzen gelernt haben. Der gesamte Bodenseekreis ist das Einzugsgebiet, aber auch aus Ravensburg stammt so manches Mitglied.

Befragt nach den Wünschen für „seinen“ Club hofft Dieter Friesewinkel „auf weiterhin gute Zusammenarbeit“. Lässt sich doch bislang und hoffentlich auch künftig sagen: „Wenn wir eine Veranstaltung haben, ist es kein Problem, Helfer zu finden.“