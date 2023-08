Meckenbeuren

37–Jährige missachtet Vorfahrt

Meckenbeuren

An der Kreuzung Wiesental-/Daimlerstraße in Meckenbeuren sind am Dienstag gegen 18. 30 Uhr zwei Autos zusammengestoßen.

Veröffentlicht: 24.08.2023