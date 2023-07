33 Jahre Partnerschaft:

Der Kulturkreis Meckenbeuren, Vertreter des Partnerschaftsausschusses und des Gemeinderats, Hobbykünstler und Geißbock–Familie haben sich Ende Juni nach Neustadt in Sachsen aufgemacht, um die 33–jährige Verbundenheit mit der Partnerstadt zu feiern. Anlass war der Wald– und Jagdtag in Langburkersdorf, einem Ortsteil von Neustadt, an dem auch die jährliche Hobbykünstlerausstellung der drei Partnergemeinden Neustadt, Kehlen (Luxemburg) und Meckenbeuren stattfand.

Am Freitagnachmittag begrüßte Bürgermeister Peter Mühle zunächst die 42–köpfige Delegation aus Meckenbeuren am Burg Hotel in Stolpen herzlich. Später kam auch die Abordnung aus der dritten Partnergemeinde Kehlen/Luxemburg dazu. Beim gemeinsamen Abendessen bedankten sich die stellvertretende Bürgermeisterin Katja Fleschhut und der Vorsitzende des Kulturkreises Harald Aßfalg für die Einladung und überbrachte die Grüße von Bürgermeister Georg Schellinger, dem Gemeinderat und der Verwaltung aus Meckenbeuren.

Bürgermeister Peter Mühle und Rico Schneider, Vorstand vom Förder– und Heimatverein in Neustadt, lobten die langjährige Partnerschaft. 33 Jahre hält diese Partnerschaft zwischen Langburkersdorf/Neustadt mit Meckenbeuren schon an. Kurz nach der Wende 1990 als Hilfe zum Strukturaufbau ins Leben gerufen, lebt sie heute hauptsächlich durch Ehrenamtliche aus den verschiedenen Vereinen. Etwas sehr Wertvolles sei dadurch entstanden, das es wert sei weiterhin gepflegt zu werden.

Am Samstag umfasste das Partnerschaftsprogramm eine Rundfahrt durch die Ortsteile, eine Wanderung in der sächsischen Schweiz und einen Partnerschaftsabend in der Gärtnerei. Bei lauen Temperaturen wurde gesungen, getanzt und viel gelacht. Auch die Geißbock–Familie sorgte für musikalische Unterhaltung.

Der Höhepunkt der Reise folgte am Sonntag: Auf dem Schloss Langburgersdorf wurde das 600–jährige Jubiläum des Schlosses zusammen mit dem Wald– und Jagdtag gefeiert. In der Kulturscheune zeigten mehr als 40 Aussteller aus der Region sowie aus den Partnergemeinden Kehlen und Meckenbeuren ihre selbst hergestellten Stücke. Es gab Holzarbeiten, Schmuck, Malereien und Dekorationen zu bestaunen. Auch hier sorgte die Geißbock–Familie in ihrem historischen Gewand und Gesang für Unterhaltung.

Rundum begeistert kehrten die Reisenden aus Meckenbeuren wieder nach Hause zurück. „Es war ein Wochenende, an dem wir unsere Partnerstadt Neustadt in einem ganz besonderen Rahmen kennenlernen durften. Unsere Gastgeber haben ein tolles Programm auf die Beine gestellt und wir haben uns sehr wohl gefühlt. Ein großer Dank nach Neustadt. Wir kommen gerne wieder“, fasste die stellvertretende Bürgermeisterin den Besuch zusammen.