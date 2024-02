22-Jähriger fährt auf BMW auf

In der Ortsdurchfahrt Liebenau ist es am Sonntag gegen 9.30 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine Frau wollte mit ihrem BMW nach links in die Berger Halde abbiegen und bremste dafür ab. Ein hinter ihr fahrender 22-jähriger Honda-Lenker erkannte das offenbar zu spät und fuhr wuchtig auf. Die 41-Jährige und ein sieben Jahre altes Mädchen auf der Rücksitzbank klagten nach dem Unfall über Kopf- und Nackenschmerzen und wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Am Wagen des Unfallverursachers dürfte Totalschaden entstanden sein, der BMW wurde ebenfalls erheblich beschädigt. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf rund 10.000 Euro.