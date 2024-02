2024 wandelt sich so manches in Funkenhochburg an der Schussen

Ein turbulentes Jahr ist es 2024 für alle Meckenbeurer Funkenfreunde. Die einen hören auf, die anderen siedeln um, die dritten fangen Neues an, die Vierten feiern Jubiläum. Was einmal mehr zeigt, dass das Funkenbrauchtum in Meckenbeuren lebt und dabei Tradition wie Besonderheiten aufweist. Im Einzelnen und alphabetisch und im Wissen, dass es allerorten Speis’ und Trank’ gibt:

Brochenzell: Ehe der Funken am Sonntag entzündet wird, sammeln die Funkengesellen am Vortag Christbäume. Wer den abgeschmückten Baum abgeben will, kann ihn ab 8 Uhr zur Abholung bereitstellen.

Auf zum Funkenringwürfeln

Ebenfalls am Samstag wird auf privater Basis versucht, das Brauchtum des Funkenringwürfelns aufleben zu lassen. Ab 18 Uhr gibt es Gelegenheit dazu im Vereinsheim des VfL Brochenzell. Die Spielregeln in Kürze: Wer mit drei Würfeln die meisten oder wenigsten Punkte würfelt (je nach Absprache), bekommt einen Strich, der bezahlt werden muss wie vereinbart. Ein Pasch, also drei gleiche Zahlen, kostet extra.Vom Gesamtertrag werden die Funkenringe finanziert.

Traditionell hat der Funken am Sonntag um 19 Uhr hinter den Sportanlagen seinen Platz.

Auflösung des Vereins nimmt Form an

Gerbertshaus: „In Gerbertshaus gibt es 2024 keinen Funken“, sagt Reinhold Ruf, der stellvertretend für das dortige Brauchtum steht. Er gehört auch der Vorstandschaft an, die kommissarisch weiter im Amt ist, nachdem sich bei der Hauptversammlung im November keine neue Führungsriege fand. Klar war indes der Wille der Anwesenden: „Die Mehrheit war für die Auflösung des Vereins“, gibt Ruf das Abstimmungsergebnis wieder.

Liebenau hat ein Alleinstellungsmerkmal

Was jedoch ein längerer Prozess sein kann, sodass die nächsten Schritte Mitte 2024 zu erwarten sind, wie Ruf für die kommissarische Vorstandschaft andeutet. Stets schwingt im Nebensatz die Hoffnung mit, dass sich für den seit 1968 eingetragenen Traditionsverein neue und junge Engagierte finden, die das Ruder herumreißen.

Liebenau: Seit Jahren hat der Funken im Oberen Bezirk die Besonderheit, dass er am Samstag abbrennt. Die Funkengemeinschaft Liebenau lädt dazu auf 17. Februar, 19 Uhr, hin zum befestigten Funkenplatz (Stiftung Liebenau, unterhalb Friedhof) ein. Bewährt hat sich der Lampionumzug der Kinder, die sich um 18.45 Uhr am Feuerwehrhaus treffen und Lampions mitbringen. Fürs leibliche Wohl ist schon ab 17.30 Uhr gesorgt, und zur Unterhaltung spielen Musiker aus Liebenau und Umgebung auf.

Meckenbeuren lädt zum 50. Ortsfunken

Meckenbeuren: Nein, allzu hoch hängen die Funkengesellen um Vorstand Hansjörg Rixner ihr Jubiläum nicht. Ausgeflaggt ist aber doch, dass es sich um den 50. Ortsfunken handelt, der am Sonntag, 18. Februar, um 19 Uhr in der Ziegelei (Richtung Obermeckenbeuren am Floriansweiher) auf der Wendeplatte der Staudammkrone aufgeschichtet wird. Ab 14 Uhr öffnet die Funkenschänke, und erhofft wird, dass die jüngsten Besucher abends beim Abbrennen Lampions mitbringen. Für Abwechslung sorgt eine Abordnung örtlicher Musikanten. Hinweis für motorisierte Zuschauer: An der Zufahrtsstraße gibt es keinen Parkplatz mehr.

Anfänge mit Karl Hengstler

Der Blick in die Geschichte zeigt, dass der Funkenring Meckenbeuren im Februar 1974 als nicht eingetragener Verein bei Karl Hengstler gegründet wurde, der denn auch bis 1999 Vorsitzender war. Auf ihn folgte Martin Leiprecht, und seit 2005 führt Hansjörg Rixner den Funkenring.

Reute: Eine Neuheit gibt es bei der jungen Funkengemeinschaft Reute - nämlich einen anderen Platz. Hatten sie seit 2019 hin in die Sonnenstraße eingeladen, so gibt es 2024 den Standortwechsel nach Siglishofen. Gebaut wird der Funken auf dem Ackergelände gegenüber vom Obsthof Haller. Mit Gästen rechnen die Veranstalter ab 17.30 Uhr, ehe um 19 Uhr der Funken abbrennen soll.

Wechsel nach Siglishofen - das ist der Grund

Bequem und sicher lässt sich der Platz durch die Unterführung von Siglishofen her unter der Bundesstraße erreichen. Darauf weist Schriftführer Marcus Bentele hin, der „echt froh“ ist, dass alles so schnell geklappt hat. In die gleiche Kerbe schlägt das Führungsduo Nick Waltritsch und Niklas Messmer: Im YouTube-Beitrag von Messmer Multimedia sprechen die beiden den Platzeigentümern Martin und Biggi ein „Riesen-Dankeschön“ aus.

Befragt nach den Gründen für den Standortwechsel verneint Marcus Bentele, dass in der Sonnenstraße die Nähe zur Wohnbebauung Probleme bereitet hätte. Unklarheiten zum Platz hätten sich vielmehr rund um die Pachtbedingungen ergeben.

Folgen hat der neue Standort insofern, als am Sonntag von 16 bis 23 Uhr auf der B30 im Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr und der Eschstraße die Geschwindigkeit auf 50 km/h begrenzt ist.