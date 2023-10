2024 braucht es neue Lösung für „Schicksalsgemeinschaft“ in Hegenberg

Vor 20 Monaten hat eine „Schicksalsgemeinschaft“ aus 67 Kindern und Erwachsenen aus Charkiw die Flucht vor dem Krieg angetreten, mit dem Russland die Ukraine seit dem 24. Februar 2022 überzieht. Seit März des vergangenen Jahres ist die Gruppe mit behinderten Kindern aus dem Heim „Hippocrates Care Centre“ in Hegenberg untergebracht ‐ 2457 Kilometer von ihrer Heimat in der Ostukraine entfernt. Was als vorübergehende Lösung gedacht war, hat sich verstetigt. Aber ist das angemessen für die Menschen, braucht es andere Lösungen? Darüber wird intensiv nachgedacht: Die SZ hat daher bei der Stiftung Liebenau angefragt.

Leerstand von Haus St. Martin kommt zupass

Rückblende ins Frühjahr 2022: Die Flüchtlingsgruppe aus Charkiw kommt im Zuge einer humanitären Hilfsaktion im März zur Stiftung Liebenau. Sie schart sich um mehrere schwerst-mehrfachbehinderte Kinder. Mitsamt Betreuungspersonal und Angehörigen ist sie seitdem am Standort Hegenberg im Heim St. Martin provisorisch untergebracht. Dieses hatte seit Herbst 2019 leergestanden, nachdem die Landesheimbauverordnung eine wesentlich höhere Einzelzimmerquote verlangt hatte.

Stets klar: Kann nur Übergangslösung sein

Keine Frage war es für die verantwortlichen Stellen im Bodenseekreis wie auf Seiten der Stiftung Liebenau von Beginn an, dass dies eine Übergangslösung sein sollte. „Diese wichtige Unterstützungsarbeit ist für die kommenden Monate weiterhin gewährleistet“, heißt es auf Anfrage der SZ.

Das Landratsamt und die Stiftung Liebenau seien sich aber darüber einig, „dass es im Laufe des kommenden Frühjahrs perspektivisch einer Anschlusslösung bei der weiteren medizinischen und therapeutischen Versorgung und Begleitung der Kinder dringend bedarf. Diese ist im Rahmen des Provisoriums in Hegenberg aus Perspektive der Verantwortlichen und auch aus ärztlicher Sicht auf Dauer nicht mehr leistbar.“

Gespräche seit diesem Sommer

Seit diesem Sommer seien daher gemeinsame Gespräche darüber am Laufen, wie eine künftige Versorgung aussehen kann. Stets bewusst sei dabei den Verantwortlichen „die besondere Situation der Menschen aus der Ukraine, in deren Heimat weiterhin der furchtbare russische Angriffskrieg andauert“.

Personelle Ressourcen sind das A und O

Die Suche nach einer Lösung würde gemeinsam unternommen, dabei müssten „aber dennoch insbesondere ärztliche, therapeutische Belange berücksichtigt werden ‐ wie auch die Frage nach den notwendigen personellen Ressourcen, die für eine gute Begleitung der Kinder notwendig sind“. Wie diese genau aussehen wird, das sei „im Moment noch offen“.

Sorgen um Charkiw nehmen zu

Zum Hintergrund: Charkiw ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine und hatte 2019 mehr als 1,5 Millionen Einwohner. Die Gebietshauptstadt selbst wie die Region waren Anfang Oktober vermehrten russischen Angriffen ausgesetzt. In dem 300-Einwohner-Dorf Hrosa (70 Kilometer südöstlich von Charkiw) wurden nach einem Raketenangriff 51 Menschen in einem Lebensmittelgeschäft und einem Café getötet. Einem UN-Sprecher zufolge ist „wahrscheinlich ein russisches Geschoss“ die Ursache.