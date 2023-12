18 neue Fahrradboxen am Bahnhof in Meckenbeuren

Pendlerinnen und Pendler, die mit dem Rad zum Bahnhof fahren, kennen das Problem: Insbesondere für hochwertige Räder wird eine Abstellmöglichkeit benötigt, die Schutz vor Diebstahl, Beschädigung und Nässe bietet. Hierfür sind Fahrradboxen ideal, jedoch in der Anzahl begrenzt. Die Gemeinde hat deshalb auf Antrag des ADFC im Herbst 18 neue Fahrradboxen installiert.

Damit stehen den Radlerinnen und Radlern im Gemeindegebiet nun 49 Fahrradboxen an drei Standorten zur Verfügung. Die Fahrradboxen sind abschließbar, sicher und wetterfest. Das Angebot richtet sich vor allem an Pendlerinnen und Pendler, die mit dem Fahrrad zum Bahnhof in Meckenbeuren oder Kehlen fahren oder mit dem Zug am Bahnhof ankommen, und dann mit dem Rad weiterfahren. Mit den Neuaufbauten gibt es auf der Ostseite am Bahnhof (Seite Gleis 1/ Kultur am Gleis 1) in Meckenbeuren nun 24 Boxen, auf der Westseite (Seite Gleis 2/ KIM-Center) 18 Boxen und am Bahnhof in Kehlen sieben Boxen. Um die Verwaltung und Vermietung kümmert sich der ADFC Bodenseekreis. Nutzer zahlen eine Jahresmiete von 60 Euro, ADFC-Mitglieder 50 Euro. Eine Anmietung ist über Otto Remmert möglich, Mail an [email protected], Telefon 0151/46748788.

Anlass für die neuen Boxen war die hohe Nachfrage am Bahnhof und daraufhin ein Antrag des ADFC bei der Gemeinde. Bauamt und Liegenschaftsamt kümmerten sich um den Kauf, den Aufbau und den Pachtvertrag mit dem ADFC. Die 18 neuen Boxen kosteten die Gemeinde rund 30.000 Euro inklusive Untergrundarbeiten und Aufbau. 2009 wurden die ersten 13 Fahrradboxen in Meckenbeuren aufgestellt, es folgten weitere in 2019 und nun in 2023.

„Den Bahnhof in Meckenbeuren nutzen viele Pendlerinnen und Pendler, die dann mit dem Fahrrad weiter nach Hause oder zur Arbeit fahren. Wir freuen uns, dass der Bedarf steigt und unterstützen diese Entwicklung natürlich“, so Bürgermeister Georg Schellinger. „Der Autoverkehr in der Region ist gerade zu den Stoßzeiten so hoch, dass im Sinne des Umweltschutzes, aber auch zum Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner die Reise mit Zug plus Fahrrad absolut gefördert werden muss. Die Fahrradboxen tragen einen kleinen Teil dazu bei, die entsprechende Infrastruktur für Pendlerinnen und Pendler zu schaffen“, so der Bürgermeister. „Ein großer Dank geht an den ADFC, mit dem wir bei diesem Projekt seit vielen Jahren sehr gut kooperieren“, ergänzt die Leitung des Liegenschaftsamts Katja Staib. Auch Otto Remmert, der für den ADFC die Vermietung in Meckenbeuren koordiniert, freut sich über den Ausbau: „Einige der neuen Boxen sind bereits vermietet. Es ist wichtig auf dieses Angebot aufmerksam zu machen und für die Nutzung von Rad und ÖPNV zu werben.“

Fahrradboxen