16 Leute auf der Liste

Vergangene Woche nominierte die CDU Meckenbeuren fristgerecht ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 9. Juni. Die CDU Meckenbeuren konnte in diesem Jahr 16 Bewerberinnen und Bewerber auf ihrer Liste aufstellen, teilt die Parteiführung mit. Karl Gälle, Franz Assfalg und Anita Scheibitz treten altersbedingt nicht mehr an.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Ortsvorsitzende Angela Stofner, wurde Daniel Enzensperger (stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU Bodenseekreis) zum Versammlungsleiter gewählt. Anschließend wurden Schriftführer, Wahlkommission, Teilnehmer zur Mitunterzeichnung der Niederschrift und Vertrauenspersonen gewählt. Das Aufstellungsverfahren in alphabetischer Reihenfolge wurde einstimmig beschlossen. Nach einer kurzen Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten, in der jeder seine Person, Vereinstätigkeit und Kandidaturmotivation vorstellte, wurde in geheimer Wahl gewählt.

Ortsvorsitzende Angela Stofner freut sich, eine so ausgewogene Liste aufstellen zu können. „Wir haben viele junge Bewerberinnen und Bewerber aus den unterschiedlichsten Ortsteilen und Berufsbildern. Jetzt ist es an den Wählerinnen und Wählern, mit ihrer Stimmabgabe zu zeigen, wie wertvoll die Arbeit im Gemeinderat für Meckenbeuren ist.“

Folgende Kandidatinnen und Kandidaten wurden in dieser Reihenfolge auf die Liste der CDU Meckenbeuren gewählt:

Florian Assfalg (Kehlen), Jörg Baumann (Meckenbeuren), Martina Biegger (Schwarzenbach), Max Brendle (Bucherhof), Aleksander Djordjević (Brochenzell), Michael Haas (Brochenzell), Christoph Hirscher (Laufenen), Marion Keckeisen (Kehlen), Michael Keckeisen (Schwarzenbach), Pina Lacovara (Brochenzell), Cornelia Nachbaur-Naulin (Senglingen), Markus Pollini (Hintergerbertshaus), Jakob Roth (Brochenzell), Andreas Schneider (Buch), Jakob Spöcker (Siglishofen), Angela Stofner (Buch

Weitere Informationen zu Veranstaltungen und Kandidaten finden sich in Kürze auf www.cdu-meckenbeuren.de oder auf den Facebook und Instagram-Seiten der CDU Meckenbeuren.