Mit sieben tollen erlebnis– wie lehrreichen Tagen in der Kinderspielstadt Mini–Mecka sind 150 Meckenbeurer Kinder in die Sommerferien gestartet. Eine Woche lang haben die Ferienkinder in ihrer Stadt gelebt. Die Mini–Mecka–Bürgerinnen und Bürger haben in verschiedenen Berufen gearbeitet, ihre „Meckis“ verdient und wieder ausgegeben, Steuern bezahlt, sich ehrenamtlich in der Spielstadt engagiert und so Grundregeln des Zusammenlebens spielerisch erlernt. Selbst ein Bürgermeister und ein Stadtrat wurden gewählt.

Viel Publikum beim großen Kulturabend

Rathaus, Arbeitsamt, Polizei und Feuerwehr gehörten ebenso zur Infrastruktur der Stadt wie der Secondhandladen, die Gärtnerei, Apotheke und ein Krankenhaus. „Die Spielstadt anders wahrnehmen zu können, Wünsche der Bürgerinnen und Bürger umzusetzen und Mini–Mecka einfach besser zu machen“, das waren die Gründe für Mats H., für das Bürgermeisteramt in Mini–Mecka zu kandidieren.

Auch der Sport kommt in Mini-Mecka offensichtlich nicht zu kurz. (Foto: Karl Gälle )

Als gewähltes Stadtoberhaupt leitete er beim großen Kulturabend vor zahlreichem Publikum eine Sondersitzung des sechsköpfigen Stadtrats. Zur Abstimmung stand der Antrag, nach einer Superparty für die „Jugendlichen von Mini–Mecka“ in zwei Jahren auch eine solche für die „kleinen Bürgerinnen und Bürger“ anzubieten. Mit Diskussionsbeiträgen wie „gute Idee“ oder „kann man auch machen“ wurde dem Antrag letztendlich einstimmig stattgegeben.

Bürgermeister–Sein „ist manchmal ganz schön anstrengend“

Des Bürgermeisters Resümee nach insgesamt fünf Stadtratssitzungen und einer einwöchigen Amtszeit: „Das Amt ist manchmal ganz schön anstrengend, aber toll, weil man etwas verändern kann.“ Positiv blickt auch der neunjährige Mini–Mecka–Bürger Daniel K. auf die Woche in der Ferienspielstadt zurück: „Ich fand es super, weil ich wie ein Erwachsener in der Stadt arbeiten und leben konnte. Alle Jobs und das Mittagessen waren gut.“

Das hält Sara Durski für geradezu „vorbildlich“

Am Donnerstag hatten die Kinder beim äußerst gut besuchten Kulturabend gezeigt, was sie die Woche über gearbeitet und auf die Beine gestellt hatten. Mit Sport– und Tanzvorführungen sowie einer Modenschau begeisterten die jungen Bürgerinnen und Bürger ebenso wie mit einem Theatersketch und weiteren Darbietungen. Mini–Mecka–Helferin Sara Durski, selbst Gemeinderätin in Big–Mecka, findet es super, dass die Kinder mit dem Thema Demokratie in Kontakt kommen würden und dabei erste wichtige Erfahrungen machten. Dass die Wahlbeteiligung bei der Bürgermeisterwahl in der Spielstadt bei 90 Prozent gelegen habe, findet sie mehr als vorbildlich. Ihr Wunsch ist, dass die Kinder die positiven Erfahrungen aus der Spielstadt mitnehmen und sich später im Meckenbeurer Jugendrat oder gar im Gemeinderat engagieren.

Der schönste Lohn der Helferinnen und Helfer

Auch Helferin Tina Schröder freut sich, dass „die Kinder motiviert und mit viel Freude ein schönes Miteinander erlebt haben“. Dies mache die Mühe und Anstrengungen, die man als Helferin oder Helfer durchaus zu tragen habe, mehr als wett.

Stadtleben bereitet einen Riesenspaß

Ralf Schwaiger vom Jugendreferat, neben Monika Reitz–Hehl einer der Hauptorganisatoren der Spielstadt, dankte den insgesamt 150 Helferinnen und Helfern für ihr großes und keineswegs selbstverständliches Engagement. Nach fünf Jahren Coronapause sei Mini–Mecka wieder fantastisch und nahezu optimal verlaufen und dies sei nur im guten Miteinander möglich geworden. Kinder und Helfer hätten einen Riesenspaß am Stadtleben in Mini–Mecka gehabt, was beim Kulturabend mehr als deutlich rübergekommen sei.

Versorgt wurden die jungen Bürgerinnen und Bürger aus der Mensaküche des Bildungszentrums, auf dessen Gelände sich Mini–Mecka geradezu ideal immer wieder abspielen kann.