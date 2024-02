Die Gemeinde stellt derzeit die Weichen für ihre bauliche Entwicklung bis 2040. Das Mittel ist der Flächennutzungsplan. In seiner Fortschreibung ist festgelegt, was auf den fast 3200 Hektar der Meckenbeurer Gemarkung in den nächsten 15 bis 20 Jahren geschehen darf und soll - zumindest in Grundzügen. Also wo Wohnungsbau, wo Gewerbeansiedlung möglich ist.

Bis Herbst 2024 soll das Verfahren abgeschlossen sein und erstmals seit einem Vierteljahrhundert ein neuer FNP gelten.

Etliche Fragen gelten am Infoabend dem Sportzentrum

Mit dem angedachten Sportzentrum und den Potentialflächen für Solarparks hat die SZ zwei Themen gesondert behandelt. Zudem ist wichtig:

Was zuletzt geschah: Erst hatte es einen Infoabend für Landwirte, dann für die breite Öffentlichkeit gegeben. Letzterer erfuhr im Kulturschuppen viel Beachtung: Von den 100 Interessierten wurde ein breites Spektrum an Fragen aufgeworfen.

Behörden und Bürger mit 49 Stellungnahmen

Zwischen beiden Veranstaltungen befasste sich der Gemeinderat damit, was Behörden und Bürgerschaft zum Entwurf widerspiegelten. Sie taten dies rege - mit 26 respektive 23 Stellungnahmen. Diese schlugen sich teils in Abwägungsvorschlägen nieder. Im Rathaussaal stellten dann Elmar Skurka für die Gemeinde sowie Stefanie Burg und Annika Rüther vom Büro FSP den Stand vor.

Warum Meckenbeuren sich nicht grämt Nanu, schrecken die Meckenbeurer so schnell vor übergeordneten Behörden zurück? Mitnichten, kommentiert Roland Weiß. Seine Meinung zum Thema lesen Sie HIER. HIER klicken

Beschlüsse: Gab es wesentliche Änderungen im Vorentwurf, so war der Gemeinderat um Beschluss gefragt. 15mal war das so, die Wichtigsten daraus:

Der Graben wird zur Grenze

Die Erweiterung im Gewerbegebiet Ehrlosen soll geringer ausfallen - die Fläche wird von 15,2 auf 9,56 ha abgespeckt. Die östliche Teilfläche entfällt, vielmehr soll „der Graben unsere östliche Grenze sein“, formulierte es Bürgermeister Schellinger. Einhalten lassen sich so die Abstände zum Gewässer und FFH-Gebiet.

In pragmatischer Weise löst dies die „erheblichen, nicht minimierbaren Konflikte“ (bedingt durch sehr hochwertige Böden), wie sie der Steckbrief des Gebiets sieht. Zudem wird dem Behördenhinweis nachgekommen, dass Meckenbeuren seinen Gewerbeflächenbedarf zu hoch angesetzt hat.

Was ebenso bei den geplanten Wohnbauentwicklungsfläche der Fall ist. Sie hatte die Vorgaben des Regionalverbands anfangs um 5,28 Hektar überschritten, was als „deutlich zu hoch“ widergespiegelt wurde, wie Bauamtsleiter Elma Skurka ausführte. Nach mehreren Reduzierungen und Streichungen liege man um 3,11 Hektar drüber - hier gibt es Skurka zufolge ein Signal, dass dieser Überhang mitgetragen würde.

Rebleweiher Nord bleibt ein Thema

Zwei Flächen wurden mit großer Mehrheit herausgenommen: Nicht mehr für Wohnbauentwicklung stehen knapp drei Hektar im Rebleweiher Süd und 1,76 Hektar in der Altmannstraße (im Anschluss an die Kleingärten) zur Verfügung.

Ein Los, das dem Willen von Gemeinderätin Anita Scheibitz (CDU) zufolge auch der Fläche Rebleweiher Nord beschieden gewesen wäre: Ihr Antrag zielte darauf ab, hier keine Wohnbauentwicklungsfläche (3,69 Hektar) mehr darzustellen. Zwei Ja-Stimmen standen aber zehn Nein-Voten (bei zwei Enthaltungen) entgegen.

„Dann ist diese Planung zum Scheitern verurteilt“

Der Verzicht auf Rebleweiher Nord stellte Scheibitz in Zusammenhang mit einem anderen Beschluss - wird doch die Erschließungsstraße zwischen dem Baugebiet Rebleweiher Nord und der B 30 (Ravensburger Straße) aufgegeben, was zwölf Ratsmitglieder bejahten. Für Anita Scheibitz ist klar: Erfolgt die Erschließung nur über die Eckenerstraße, „dann ist diese Planung zum Scheitern verurteilt“. Die Sicht des Schultes: Das sei vom Verkehrsplaner im Zuge des Bebauungsplanverfahrens zu prüfen.

Statt Rebleweiher Nord ein Gebiet nördlich der Schulstraße für Wohnbau zu entwickeln: Auch dieser Gedanke kam auf, wurde aber verworfen.

Für Mittelesch geht es zu schnell

Gar vergrößert wird die für Wohnbau gedachte Fläche in Forchenschachen (östlich der Humboldtstraße) auf 3,48 ha. Ebenso einhellig fiel der Beschluss, dass die Fläche Mittelesch in Kehlen nicht mehr als gemischte Baufläche, sondern als Wohnbauentwicklungsfläche dargestellt wird. Der rein formelle Grund. Der Bebauungsplan ist nicht so rasch vorangekommen wie die FNP-Fortschreibung.

Posse um Ortsumfahrung Reute

Ein wenig überraschend kommt, dass die geplante Ortsumfahrung Reute weitertransportiert wird. Um das Landkreis-Projekt ist es seit Jahrzehnten still, auch Georg Schellinger sieht die Straße „nicht in der mittelfristigen Finanzplanung“ des Kreises. Und doch fand sich bei neun Ja-Stimmen (eine Enthaltung fünfmal Nein) eine Mehrheit dafür, sie in die Planzeichnung des FNP zu übernehmen. Die folgte der Grundsatz-Argumentation von Sabine Burg, dass Kommunen eine Straße aufnehmen müssen, wenn die bei übergeordneten Behörden einen entsprechenden Planungsstand erreicht hat.

Und wie weiter? Mit 14- Ja und einer Neinstimme wurde der Entwurf gebilligt, der nun ein zweites Mal offengelegt wird. In der Folge ist es Bürgern und Behörden erneut möglich, Stellung zu nehmen. Darüber wird dann im Gemeinderat beraten und entschieden, bevor der Feststellungsbeschluss das Verfahren abschließt.

Parallel wird der Landschaftsplan fortgeschrieben. Er wurde im Rat vom Büro 365 Grad vorgestellt, allerdings war hier im ersten Schritt keine gesonderte formelle Beteiligung der Öffentlichkeit vorgesehen.