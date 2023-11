13 Wohneinheiten am Meckenbeurer Bahnhofplatz statt Tonis Pizzeria

Relativ resistent gegen bauliche Veränderungen ist Meckenbeurens Bahnhofplatz. Zwar wird derzeit am Bahnhofsnebengebäude ein öffentliches WC eingebaut, aber auch hier ist die Maxime (des Denkmalschutzes): Möglichst viel an Substanz erhalten.

Im nördlichen Bereich ist zuletzt im Jahr 2016 mit der Asylunterkunft ein neues Gebäude dazu gekommen, im Süden haben zuletzt der Kulturschuppen (2009 eröffnet) und der Biketower (Ende 2017 abgerissen) für Furore gesorgt. Jetzt steht wieder Wandel in Aussicht.

Offenkundig wurde der jüngst im Technischen Ausschuss. Auf „Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 13 Wohneinheiten“ samt einem Gewerbeflächenanteil im Erdgeschoss lautete der Antrag, der einhellig Zustimmung fand. Entfallen wird damit unter anderem jenes Gebäude, das derzeit noch „Tonis Pizzeria“ beherbergt.

Zehn Aspekte:

Lage: Zwischen dem Bahnhofplatz und der parallel dahinter verlaufenden Boelckestraße ist der zweiteilige Gebäudetrakt zu finden. Im Süden sind das Jugendcafé und der Familientreff die durch die Zufahrt abgetrennten Nachbarn.

Einst und Jetzt: Hinter „Toni“ steht Antonio Parrotta, der als Pächter in die Pizzeria am Bahnhofplatz einlädt. Er hatte fast anderthalb Jahrzehnte lang (2000 bis Ende 2014) den guten Ruf der Pizzeria Alte Schule in Lindau gefestigt - dies in Nachfolge seines Bruders Franco.

Ski und Sport Ebentheur - lange ist’s her

In Meckenbeuren hatte sich vor „Tonis Pizzeria“ mit dem Restaurant „Santa Maria“ bis Ende 2022 bereits eine Pizzeria befunden. Die Älteren erinnern sich an Ski und Sport Ebentheur, der in den 80ern viele Jahre lang hier eine beliebte Anlaufstelle bot. Gefolgt war Ebentheur auf die weit über die Region hinaus bekannte Molkerei Brüstle. Sie hatte von der Hofstelle Lehle in der Bahnhofstraße an den Bahnhofsplatz umgesiedelt, und für die Milchannahme wurde der flache Anbau nach Süden genutzt. Im Erdgeschoss des Hauptgebäudes ging der Verkauf von Molkereiprodukten und Lebensmitteln vonstatten, späterhin als erster Selbstbedienungsladen in Meckenbeuren.

Das verbindet die 13 Wohnungen

In den 2000er Jahren fortfolgende war für die Adresse Bahnhofplatz 5 (neben Wohneinheiten) vor allem die Nutzung als Gaststätte prägend - und dabei eben mehrfach als Pizzeria.

Planung: An die Stelle des Bestandsgebäudes soll ein dreigeschossig anmutendes Mehrfamilienhaus mit 13 Wohnungen und einer Gewerbeeinheit treten. Verkaufsraum, Friseurgeschäft, Fahrradladen - all das ist laut Verwaltungsvorlage vorstellbar, aber noch nicht festgelegt. Die Wohnungen wiederum sind über Laubengänge zu erreichen.

Hauptsache nicht viergeschossig wahrnehmbar

Der Knackpunkt: ist das zurückgesetzte Dachgeschoss, wie es derzeit bei etlichen Anträgen zu finden ist. Die Dachterrasse sei von allen Seiten eingerückt und zwar aus Sicht der Verwaltung soweit, dass das Gebäude nicht als viergeschossig wahrnehmbar in Erscheinung trete und somit mit den Satteldachgebäuden der Umgebung vergleichbar ist. Aus dem Grundriss des Geschosses sei zu erkennen, hieß es, dass dieses von allen Außenwänden des zweiten Obergeschosses abrückt - im Norden weniger (etwa 1,5 Meter), im Süden mehr (ungefähr 3,80 m).

Gebäude rückt näher an den Bahnhofsplatz heran

Baurecht: Der Abriss- und Lageplan zeigen, dass das geplante Gebäude näher an den Bahnhofsplatz heranrückt. Der Baukörper wird insgesamt nicht wesentlich größer, und in der überbauten Fläche sind vergleichbare Baukörper in der Umgebung vorhanden. Aufgrund der bereits vorhandenen vergleichbaren Bebauungen in der Umgebung empfiehlt die Verwaltung, das Einvernehmen nach Paragraf 36 Baugesetzbuch zu erteilen.

Sozialer Wohnbau: Die baulandpolitischen Grundsätze, die sich die Gemeinde im Februar 2021 zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus gegeben hat, greifen hier nicht. Der Grund laut Bürgermeister: „Baurecht liegt auch ohne unser Zutun vor.“

Neuer Zugang hat Straßenniveau

Zugang: Bisher liegt die Pizzeria etwas erhoben. Wer ins Haus will, geht durch den höher liegenden Biergarten. Künftig wird das Gebäude das gleiche Höhenniveau wie der Platz haben, weist also einen ebenerdigen Zugang zur Gewerbeeinheit auf.

Parken: Geparkt werden soll in einer gemeinsamen Tiefgarage, die 18 Stellplätze umfasst. Sie ist über die Zufahrt zwischen dem neuen Gebäude und dem Jugendcafé zu erreichen.

Höhenvergleiche geben keinen Grund zur Beanstandung

Umgebungsbebauung: Im Norden zählen dazu die Gebäude Bahnhofsplatz 1 und Bahnhofsplatz 1/1 die mit einem Hochparterre bzw. auf höherem Gelände ausgeführt sind und ein Satteldach aufweisen. Im Süden befindet sich ein dreigeschossiges Pultdachgebäude. Die Höhenvergleiche zeigen, dass die absoluten Höhen im Norden vergleichbar und die Wandhöhen im Süden bereits vorhanden sind.

„Gut, dass Leben am Platz einzieht“

Wortmeldungen: Auf die Gewerbeeinheit richtete Karl Gälle (CDU) das Augenmerk. Sie könne zur Belebung des Platzes beitragen, so der CDU-Rat, falle aber mit 43 Quadratmetern eher gering aus, was die Auswahl beschränke. „Das Gebäude passt dorthin“, war seine Ansicht, die dem Abstimmungsergebnis zufolge alle teilten. In den Worten von Gunter Burger (Freie Wähler): „Gut, dass Leben am Platz einzieht.“

Die Antwort zur Gewerbeeinheit kam vom Bürgermeister. Als „wünschenswert, aber nicht selbstverständlich“ kennzeichnete Georg Schellinger ihre Ansiedlung. Dass sie überhaupt kommen soll, sei im ungeplanten Bereich „ein Erfolg“.