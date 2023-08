Maxe und Niklas unterliegen im Finale im Tie Break

In Lenggries fand vom 28. bis zum 30. Juli die deutsche Beachvolleyballmeisterschaft U17 statt. Als Sieger der Württembergischen Meisterschaft U17 qualifizierten sich Maximilian Eckardt und Niklas Kluge vom VfB Friedrichshafen direkt für die Deutsche Meisterschaft und begaben sich mit Trainer Andi Elsässer auf den Weg nach Lenggries. Phil Bertele, ebenfalls VfB Friedrichshafen, nahm mit Mika Takano vom bayrischen Verband ebenfalls teil.

In der Gruppenphase gelang es Maxe und Niklas sowohl Hamburg (2:0) als auch das Duo von Bocholt in packenden Spielen mit (2:1) zu besiegen. Die Häfler Jungs ließen aber auch hier nichts anbrennen und gewannen auch dieses Spiel souverän mit 2:0. Als nächstes warteten starke Erfurter, nach einem starken klaren 1. Gewinnsatz für die beiden mussten sie sich in einem stark umkämpften 2. Satz geschlagen geben und verloren leider im Tie Break. Jetzt trafen sie auf Spielerkollegen Phil Bertele und Mika Takano aus Bayern. Doch das Wetter machte fast einen Strich durch die Rechnung, es regnete in Strömen und gewitterte. Dieses spannende Spiel ließ die Zuschauer den Regen vergessen und man sah tolles Beachvolleyball auf hohem Niveau (2:1 Sieg). Phil sicherte sich mit seinem Partner somit den 9. Platz. Maxe und Niklas ließen die Hamburger nicht ins Spiel kommen und gewannen dieses Spiel deutlich mit 2:0. Im Viertelfinale trafen sie auf Berliner Jungs. Der erste Satz wurde deutlich von den Häflern gewonnen. Der zweite Satz konnte nicht ausgetragen werden, da auf Grund von gesundheitlichen Problemen eines Berliner Spielers abgebrochen werden musste. Somit ging es ins Halbfinale gegen Backhaus/Müller. Maxe und Niklas starteten nicht gut in den ersten Satz und mussten diesen mit 6:15 an die Jungs aus Hessen abgeben. Doch trotz Niederlage und starkem Regen zeigten kämpferisch und gewannen 15:13 und 17:15.

Somit standen Maxe und Niklas im Finale, gegen die Favoriten und Gewinner des letzten Jahres der U16 und drittplatzierten der U18 diesen Jahres Burmann/Wendt aus Bayern. Es war ein tolles Spiel auf sehr hohem Niveau. Knapp mit 12:15 verloren sie Satz 1, der Zweite ging mit 15:12 an die Häfler. Im Tie Break ging’s hin und her. Zeitweise lagen die Häfler vorn, mussten sich aber mit 10:15 geschlagen geben. Nächste Woche findet der Bundespokal Beach in Bitterfeld statt.