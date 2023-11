Martinsfeier in Brochenzell

Viele Kinder hatten sich am Martinstag mit selbst gebastelten Laternen am Schlossplatz eingefunden. Denn dort wurde die Geschichte um den St. Martin nachgespielt, wie er seinen Mantel teilte und ein Stück davon einem Bettler abgab. Hubert Bernhard von der Blutreitergruppe Meckenbeuren übernahm auf seinem Pferd die Rolle des St. Martin. Gemeindereferentin Martina Andric erläuterte die Geschichte. In der Gestalt des Bettlers sei Jesus Christus dem heiligen Martin begegnet. Anschließend zogen die Kinder singend mit ihren Eltern zum Schulhof. Weitere Fotos siehe www.se-meckenbeuren.drs.de Foto: Wilhelm Amann

