Zwei grüne Markdorfer im Kreistag

Die Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen hat ein neues Mitglied in ihren Reihen. Für Franziska Scholz, die wegen ihres Studiums weggezogen ist, ist Jonas Alber aus Markdorf in den Kreistag nachgerückt. Alber übernimmt für die Grünen einen Sitz im Jugendhilfeausschuss und im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Bodenseekreis (WFB) und ist Ansprechpartner für den neuen Kreisjugendrat. Bereits seit März ist mit Silja Beck (für Jakob Krimmel) eine weitere Markdorferin im Kreistag vertreten. Sie gehört dem Nahverkehrsausschuss an.