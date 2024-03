Wildes Holz gastieren im Theaterstadel Markdorf

Das Theaterstadel Markdorf präsentiert am Samstag, 23. März, um 20.30 Uhr die Band „Wildes Holz“. „Wildes Holz“ ist eine Ausnahmeerscheinung in der deutschen Musikszene mit ihrer Instrumentierung: Gitarre, Kontrabass und Blockflöte, heißt es in der Ankündigung. Zum Jubiläum präsentieren sie ihr neues Programm „25 Jahre auf dem Holzweg“. Von ihren Anfängen als Straßenmusiker über ihre ersten CDs bis hin zu ihren aktuellen Hits lassen sie die Highlights ihrer Schaffensphasen Revue passieren. Dabei erzählen sie auch von ihren Erlebnissen auf und neben der Bühne, von skurrilen Begegnungen, lustigen Anekdoten und bewegenden Momenten. Saalöffnung ist um 19 Uhr, Reservierungen sind unter www.gehrenberg.de möglich.