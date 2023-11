Weitere Tempo-Reduzierungen geplant

Die Stadt Markdorf wird den Lärmaktionsplan (LAP) fortschreiben, einstimmig beschloss der Gemeinderat am Dienstag den entsprechenden Entwurf mit weiteren Lärmminderungsmaßnahmen. Der Plan wird nun öffentlich ausgelegt, die Bürger können Einsicht nehmen und Einwendungen erheben, ähnlich wie bei einem Bebauungsplan.

Vier neue weitere Hauptbelastungsbereiche haben die Planer vom Ingenieurbüro Rapp errechnet. Dies sind die Zeppelinstraße (L 207), die Bussenstraße im südlichen Bereich, zudem die Gehrenberg- und die Gutenbergstraße. Teilweise werden bereits bestehende Bereiche von Geschwindigkeitsbeschränkungen verlängert, so in Ittendorf an der B 33, auch an der Ravensburger- und der Zeppelinstraße. Auch in der Bernhardstraße und in der Bussenstraße wurde der Bereich für Tempo 30 verlängert.

Eine Tempo-Reduzierung bedeute eine deutliche Minderung des Lärms, erklärte Wolfgang Wahl vom Büro Rapp. Weitere Vorteile seien die Erhöhung der Verkehrssicherheit, eine Verbesserung der Verträglichkeit zwischen Autos, Radfahrern und Fußgängern, ferner verbessere sich der Verkehrsfluss und die Luftqualität. „Tempo 30 ist nicht Ursache für einen Stau“, erklärte der Ingenieur, sondern der Mangel an der Leistungsfähigkeit der Straße. Als Negativbeispiel nannte er Hagnau. Positiv: Stetten und Ittendorf, dort gebe es auf der Bundesstraße keinen Stau.

An der B 33 werden bisherige Tempo 50 Bereiche verlängert, so in Ittendorf, am Ortseingang Markdorf und in Hepbach Verlängerung in östliche Richtung. In Stadel soll zukünftig ganztags Tempo 70 gelten, ebenso im Bereich Wirrensegel. Als langfristige Lärmminderungs-Maßnahme wird der Einbau eines lärmoptimierten Fahrbahnbelags in den Hauptbelastungsbereichen empfohlen, dort wo tagsüber 65 dB(A) und nachts 55 dB(A) überschritten werden.

Zukünftig sollen im LAP zusätzlich ruhige Gebiete geschützt werden. Dazu zählen das Hepbacher-Leimbacher Ried, der Eisweiher, das Wandergebiet Gehrenberg mit Turm, die Weiherwiese, die Rebanlagen in Wangen, das Ittendorfer Wandergebiet Azenberg und der historische Wasserspeicher in Möggenweiler. Doch das sehen die Gemeinderäte und Bürgermeister kritisch, erst müsse geklärt sein, wie groß die jeweiligen Bereiche sind und welche Einschränkungen damit verbunden sind. Darüber wird in einer späteren Sitzung informiert und beraten.