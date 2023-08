Die Obsterzeuger Karin Scherzinger aus Ittendorf und Thomas Romer aus Litzelstetten nehmen an einem landesweiten Projekt teil, das die Biodiversität im Tafelobstanbau steigern will.

Seit vier Jahren haben die beiden Bodensee–Obstbauern unterschiedliche Maßnahmen umgesetzt und deren Wirkung auf die Artenvielfalt getestet, wie die Bodensee–Stiftung in einer Pressemitteilung schreibt. Die Bodensee–Stiftung ist eine private Umwelt– und Naturschutzorganisation und am Projekt beteiligt.

Auf sechs Modellanlagen in Baden–Württemberg haben laut Stiftung seit 2019 Obsterzeuger beispielhaft unterschiedliche Maßnahmen umgesetzt, um deren Wirkung für die Vielfalt von Pflanzen und Tieren in Obstplantagen aufzuzeigen. Zu den Maßnahmen zählten beispielsweise Blühstreifen, Nisthilfen für Wildbienen, Vögel und Fledermäuse und die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln durch den Einsatz entsprechender Spritzen– und Bearbeitungstechnik.

Projekt verzeichnet Erfolge

Die Stiftung spricht in der Mitteilung von einem Erfolg: Schon innerhalb der wenigen Jahre seit Projektstart habe es auf den Flächen mehr Vögel, Heuschrecken und Wildbienen — sowohl Arten als auch Individuen — gegeben. „Mir ist zum einen wichtig, dass wir zeigen können, was wir im Erwerbsobstbau bereits in Sachen Biodiversität tun. Und zum anderen zu lernen, was wir noch besser machen können“, lässt sich Obstbäuerin Karin Scherzinger aus Ittendorf in der Mitteilung zitieren.

Steinhaufen, Nisthilfen für Wildbienen und Hecken sind einige der Maßnahmen, die Obsterzeuger in den Modellanlagen zur Steigerung der Biodiversität umgesetzt haben. (Foto: Bodensee-Stiftung )

Die Ergebnisse und Erkenntnisse des Projekts werden laut Stiftung in Schulungs– und Informationsmaterialien zusammengefasst. Außerdem stehen die Modellanlagen langfristig als Exkursionsziele für Fachpersonal und Interessierte zur Verfügung.

Worauf es bei der Wirkung der Maßnahmen ankommt

Nicht alle Maßnahmen zeigten in jeder Anlage die gleiche Wirkung, schreibt die Stiftung. Schließlich hänge der Zuzug von Tieren auch von der Umgebung ab. So mache es sich bemerkbar, ob sich die Modellanlage neben einer Streuobstwiese oder angrenzend an intensiv bewirtschafteten Obstanlagen befinde.

In jedem Fall sei es wichtig, einen „Trittsteineffekt“ zu ermöglichen, also den Tieren Brückenpfeiler zwischen Futter– und Lebensräumen zu bieten. Und: Möglichst früh im Jahr bis in den Herbst sollte es ein Blühangebot geben, sodass den Insekten auch außerhalb der Obstblüte Blühpflanzen als Nahrungsquellen zur Verfügung stehen.

Welche Steigerung beobachtet wurde

Bei Vögeln wurde je nach Modellfläche entweder schon im ersten oder im zweiten Jahr nach Beginn der Maßnahmenumsetzung ein Anstieg der Individuenzahl und Artenzahl beobachtet, berichtet die Stiftung.

Auch die Individuenzahl der beobachteten Heuschrecken sei seit Beginn der Beobachtungen in allen Modellanlagen tendenziell gestiegen. Entsprechendes gelte auch für die Anzahl der Heuschreckenarten. Das Wildbienenmonitoring 2022 zeigte demnach einen Anstieg der Artenzahlen um durchschnittlich zehn Prozent. Die Individuenzahlen stiegen über alle Anlagen zusammen um 32,2 Prozent.

Was die beiden Bodensee–Obstbauern sagen

„Vor allem die Wirkung unserer Blühstreifen ist enorm. Es bestätigte sich, dass sich die Populationen, unabhängig von meinem Pflanzenschutzmitteleinsatz, positiv entwickeln, und wir mit dem richtigen Nahrungsangebot eine Vielfalt schaffen, welche mit Streuobst– und FFH–Mähwiesen vergleichbar ist“, wird Obstbauer Thomas Romer zitiert.

Karin Scherzinger könne zudem die Anpflanzung von Ankerpflanzen — beispielsweise Büsche — am Ende von Baumreihen empfehlen: Die Wirkung sei gut — bei einem Pflegeaufwand, der sich in Grenzen halte.

Die umgesetzten Maßnahmen haben laut Pressmitteilung auch über die Förderung der Artenvielfalt hinaus positive Effekte, wie die Ansiedlung von Nützlingen: So könnten beispielsweise Schwebfliegenarten einen Lebensraum finden, deren Larven Blattläuse verzehren und damit der Schädlingsbekämpfung dienen.

Diese „funktionelle Biodiversität“ war allerdings nicht Forschungsgegenstand des Projekts. „Hier würde ich mir weitere Forschung wünschen“, lautet Thomas Romers Wunsch laut Mitteilung.

Maßnahmen können teuer sein: Was deshalb wichtig ist

Das Fazit der Stiftung: Es gibt Wege, Biodiversität auch in einer intensiveren Landwirtschaft wie dem Tafelobstanbau zu erhalten beziehungsweise zu verbessern. Das Projekt läuft noch bis Oktober 2023. Zum Abschluss wollen die Projektpartner einen Überblick über die Maßnahmen, ihre Wirkung und die für das Gelingen nötige Arbeitsintensität in Relation darstellen, schreibt die Bodensee–Stiftung.

Der Überblick soll den Obsterzeugern als Entscheidungsgrundlage für künftige Maßnahmen dienen. Pflegemaßnahmen, das Anbringen und Reinigen der Nisthilfen, das Freihalten von unerwünschtem Bewuchs, die Bewässerung junger Hecken kosteten Zeit und Geld — eine Herausforderung angesichts wachsender Personalnot und steigender Produktionskosten bei stagnierenden Obstpreisen.

Mit Handel und Politik seien deshalb Finanzierungskonzepte zu diskutieren, so laut Bodensee–Siftung das Resümee des jüngsten Treffens der Projektpartner. Das Projekt wird von der Flächenagentur Baden–Württemberg gemeinsam mit der Bodensee–Stiftung koordiniert, von der Landsiedlung Baden–Württemberg getragen und vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz gefördert.