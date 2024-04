Vortragsabend über nachhaltige Unternehmensstrategie und Energiewende

Die Umweltgruppe lädt am Donnerstag, 11. April, ab 19 Uhr in die Stadthalle Markdorf zu zwei Vorträgen ein. Antje von Dewitz, geschäftsführende Gesellschafterin von Vaude, spricht zum Thema „Nachhaltig denken - erfolgreich lenken. Nachhaltige Unternehmensstrategie am Beispiel von Vaude“. Urban Rid spricht zum Thema „Energiewende am Scheideweg. Staatsaktion oder Bürgerprojekt“. Im Anschluss gibt es Gelegenheit für Fragen.

Von Dewitz hat in Passau Wirtschafts- und Kulturraumstudien studiert und an der Universität Hohenheim promoviert. Seit sie im Jahr 2009 die Geschäftsführung von ihrem Vater und Gründer von Vaude, Albrecht von Dewitz, übernommen hat, richtet sie laut Ankündigung des Veranstalters sämtliche Prozesse im Unternehmen konsequent an Kriterien der Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit aus. Für ihr Engagement erhielt die Outdoormarke mit Sitz in Tettnang zahlreiche Auszeichnungen.

Urban Rid, der zweite Vortragsredner des Abends, studierte an der Universität Tübingen Rechtswissenschaft und promovierte dort. Nach zwölfjähriger Tätigkeit im Bundeskanzleramt, wo er zuletzt für die Bereiche Umwelt, Verkehr und Landwirtschaft verantwortlich war, wurde er im Bundesumweltministerium Abteilungsleiter für Klimaschutz und erneuerbare Energien. Danach wechselte Rid zum Bundeswirtschaftsministerium und war als Abteilungsleiter für Energiepolitik unter anderem. mit den Themen Reform des Strommarktes, Ausbau des Stromnetzes sowie Kohleausstieg befasst.