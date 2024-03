Verkehrssekretär Michael Theurer besucht LFT in Markdorf

Spitzentechnologie vom Bodensee in einer Schlüsselbranche - das wollte sich der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr und Bundestagsabgeordnete Michael Theurer bei seinem Besuch bei Lake Fusion Technologies (LFT) anschauen. Das Unternehmen in Markdorf am Bodensee ist eines der technologisch führendenden Unternehmen im Bereich des autonomen Fahrens in Deutschland, heißt es in der Pressemitteilung.

Als erstes Land der Welt hat Deutschland ein Gesetz für autonomes Fahren. Damit ist der Einsatz von Fahrzeugen ohne physisch anwesenden Fahrer im öffentlichen Straßenverkehr möglich zum Beispiel bei Shuttleverkehren. Um die Hoffnungen des autonomen Fahrens - mehr Sicherheit und besseren Verkehrsfluss bei niedrigerem Ressourcenverbrauch - zu verbinden, bietet Lake Fusion Technologies innovative Lösungen, heißt es in der Mitteilung weiter. Eine spannende Hochtechnologie, von der sich der Parlamentarische Staatssekretär Theurer vor Ort selbst ein Bild machen konnte.

„Unser deutsches Gesetz zum autonomen Fahren im Straßenverkehr setzt weltweit Maßstäbe, da wir als erste Regeln für den Einsatz im öffentlichen Verkehrsnetz geschaffen haben. Es freut mich, wenn die Technik dafür aus Deutschland und insbesondere aus Baden-Württemberg kommt“, so Theurer. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr fördert die Entwicklung des autonomen und vernetzten Fahrens. In den vergangenen Jahren flossen mehr als 290 Millionen Euro in etwa 70 Forschungsvorhaben. Der CEO von Lake Fusion Technologies Christian Meyer sagt: „Wir wollen Deutschland beim Thema sicheres, autonomes Fahren auf die Pole-Position bringen.“ Und weiter: „Als junges Unternehmen freuen wir uns ganz besonders über das Interesse von Verkehrsstaatssekretär Theurer an unserer Arbeit. Wir können uns noch weitere Entwicklungsfelder vorstellen wie zum Beispiel den Schienenbereich. Autonomfahrende Straßenbahnen, etwa, sind schon heute keine Zukunftsmusik mehr. Umso wichtiger ist da der Schulterschluss mit der öffentlichen Hand.“

