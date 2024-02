Verkehrsclub begrüßt neue Busangebote

Der umweltorientierte Verkehrsclub Deutschland (VCD) begrüßt laut einer Pressemitteilung die neue Verlängerung der Buslinien 11 und 12 aus Friedrichshafen, die jetzt viel mehr Haltestellen im Markdorfer Stadtgebiet anfahren. Zusammen mit den vielen Verbesserungen des Busangebotes im Bodenseekreis vom Dezember können nun viele Fahrgäste aus Kluftern, Fischbach oder Immenstaad zweimal pro Stunde direkt in die Markdorfer Innenstadt kommen. Am Latscheplatz wurde nahe der Fußgängerzone die neue, zentral gelegene Bushaltestelle „Untertor“ eingerichtet. Der VCD setze sich dafür ein, dass dort auch bald die Linie 7384 Richtung Deggenhausertal hält.

Für Markdorf bietet der VCD einen Liniennetzplan an: „Der Plan zeigt die normalerweise geltenden Takt-Abfahrtzeiten an allen Haltestellen, so dass man auch die Umsteigemöglichkeiten erkennen kann. Es konnten dabei aber nicht alle Ausnahmen zu bestimmten Tageszeiten oder am Wochenende dargestellt werden“, wird Frieder Staerke vom VCD, der den Plan erstellt hat, zitiert. Er ist zum download erhältlich unter bw.vcd.org/der-vcd-in-bw/bodensee/

Leider wurden laut Pressemitteilung die Aushangfahrpläne und Linien-Schilder an einigen Bushaltestellen, insbesondere am Bahnhof, noch nicht aktualisiert. Die Fahrgäste könnten deshalb nicht erkennen, dass sie zur Haltestelle gegenüber vom Bahnhofskiosk müssen, wenn sie mit der Linie 11 Richtung Stadtmitte oder hinauf zur Bussenstraße/Kreuzgasse fahren wollen. Hilfreich wären dort elektronische Displays mit Anzeige der nächsten Bus-Abfahrten.

Mit dem Stundentakt sei der Gehrenberghang noch nicht ausreichend angebunden. „Für Einkaufsfahrten oder als Zubringer zu den anderen Linien müsste der Bus mindestens alle 20 bis 30 Minuten verkehren“, fordert Staerke in der Pressemitteilung. Das von der Stadt angedachte Stadtbus-Konzept ist daher weiterhin notwendig, auch um weitere Wohngebiete wie z. B. im Markdorfer Süden zu erschließen. Der Fahrpreis von 2,70 Euro ist für eine Einkaufsfahrt innerhalb Markdorfs zu hoch und sollte mit einer Stadt-Tarifzone auf 1,50 Euro reduziert werden wie in Tettnang.