Endlich ist es so weit: Der Gasthof Adler in Markdorf soll wieder gastronomisch genutzt werden. Das entsprechende Planungskonzept billigte der Gemeinderat am Dienstag einstimmig. In den nächsten Tagen soll der notarielle Kaufvertrag unterschrieben werden.

Die Investorengruppe „Häuser mit Geschichte“ aus Leutkirch will das Gebäude erwerben, ebenso das Dosch–Haus in der Marktstraße. Die Käufer haben Erfahrung mit der Wiederbelebung historischer Gebäude, unter anderem dem Leutkircher Bürgerbahnhof und einigen Gaststätten im Allgäu.

Gegenüber von Kirche und Rathaus gelegen, war der Adler viele Jahre ein beliebter Treffpunkt für die Markdorfer. Nach umfangreicher Sanierung soll dies wieder so sein, erklärte Manuel Klaus von der Investorengruppe.

Was die Investoren planen

Dabei wird das Gebäude wachsen, das bisherige Dachgeschoss soll entfernt und dafür ein zweites Obergeschoss mit ausgebautem Dach entstehen. Hinter dem Gebäude plant die Gruppe einen Neubau für die Sanitärräume. Dieser ist vom bisherigen Saal aus zugänglich.

Über eine Rampe neben der Eingangstreppe soll zumindest das Erdgeschoss für Rollstuhlfahrer erreichbar sein, erläuterte Klaus. Zusätzlich ist geplant, den Gewölbekeller im zweiten Untergeschoss als Café oder Bar zu nutzen. In den Obergeschossen sollen Wohnungen und Appartements entstehen, die an Gäste vermietet werden, deren Bewirtschaftung der Betreiber der Gaststätte übernimmt.

Dies gilt auch für das Dosch–Haus. Dort soll das Erdgeschoss gewerblich genutzt und im Obergeschoss Appartments für Mitarbeiter des Adlers eingerichtet werden.

Für wann die Eröffnung vorgesehen ist

Die Aufstockung des Adlers ist in Holzständer–Bauweise geplant, als Heizung ist der Einbau einer Luft–Wärmepumpe vorgesehen. Wie früher soll der Vorplatz im Sommer ebenfalls bewirtschaftet werden. Der Start für die ersten Sanierungsarbeiten ist im Herbst geplant, Eröffnung des Restaurants soll dann im Frühjahr 2025 sein.

Endlich sei der lange Planungsprozess zu einem guten Ende gebracht worden, waren sich die Sprecher der Fraktionen einig. „Möge diese Adler wieder fliegen“, wünschte sich Stadtrat Uwe Achilles (SPD). Bürgermeister Georg Riedmann machte darauf aufmerksam, dass voraussichtlich im Herbst das Gerüst am Rathaus abgebaut wird. Mit der Wiederbelebung des Gasthofes entstehe dann — nach jetzigem Zeitplan — gegenüber des Rathauses eine neue Baustelle.