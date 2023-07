TechniData IT–Gruppe spendet 2000 Euro für die Roboter AG

Strahlende Gesichter bei der Spendenübergabe: Die TechniData IT–Gruppe unterstützt finanziell die Roboter AG am Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf. Überreicht wurde der symbolische Spendenscheck in Höhe von 2000 Euro von Elke Heubuch, Finanzvorständin der TechniData IT AG und Uwe Spitzig, Senior Key Account Manager bei der TechniData IT–Service GmbH.

Die Freude mischte sich an dem Tag auch mit der Euphorie, die das Roboter AG Team „Bodenseeluchse“ von der Weltmeisterschaft in Bordeaux, die am 10. Juli zu Ende ging, mitgebracht hat. „Bei der Siegerehrung sind wir zwar nicht auf einen der ersten drei Plätze gekommen, unser Team konnte jedoch in den Sonderauszeichnungen punkten. So sind wir mit dem ,Outstanding Design Award’ und dem ,Best Poster And Presentation Award’ das Team mit den meisten Auszeichnungen“, berichtet Christian Heinzel, Leiter der Roboter AG, mit Stolz.

Die Entwicklung von Robotern ist kostspielig, um die 1000 Euro kostet einer. Außerdem benötigt die AG Unterstützung für die Teilnahme an internationalen Meetings und Wettbewerben wie den Robocup dieses Jahr in Bordeaux. „Das motiviert und ist wichtig für den Erfahrungsaustausch mit anderen Teams. Diese Erfahrungen und neuen Perspektiven können wir für die Vorbereitung auf die nächste Saison verwenden, um unsere Roboter weiter zu optimieren. Wir sind TechniData sehr dankbar für die finanzielle Unterstützung“, sagt Heinzel.

„Die Nachwuchsförderung in den MINT–Bereichen ist uns eine Herzensangelegenheit. Ich bin beeindruckt, auf welch hohem Niveau die Jugendlichen ihr fachliches Wissen rund um IT und Robotik in der Praxis anwenden und sich damit tolle Perspektiven in wichtigen Zukunftsbranchen erschließen. Man spürt einfach, dass sie mit Spaß und Begeisterung dabei sind „, sagt Elke Heubuch.

Uwe Spitzig ergänzt: „Mein Sohn studiert inzwischen. Während seiner Schulzeit beim BZM hat er sich leidenschaftlich gerne in der Roboter AG engagiert — und so ist der Kontakt mit TechniData zustande gekommen. Unser Vorstand war sofort begeistert von dem was die jungen Leute hier auf die Beine stellen. Mittlerweile unterstützen wir die Roboter AG zum zweiten Mal mit einer Spende.“