Stephan Bauer im Theaterstadel

Ein Mikrofon, ein Barhocker und zwei Stunden Pointen Schlag auf Schlag. Das erwartet die Zuschauer im Theaterstadel am Freitag, 26. Januar, wenn Kabarettist Stephan Bauer (Foto: Frank Schirl) um 20.30 Uhr sein Programm „Ehepaare kommen in den Himmel - in der Hölle waren sie schon“ bringt. Vieles ist durcheinander geraten in unseren Tagen, kein Stein steht mehr auf dem anderen. Kann man die Uhr nochmal zurückdrehen? Bauers neues Programm verspricht laut Ankündigung die aberwitzige Rettung vor überzogenen Glücksvorstellungen und Orientierungsverlust, den die Moderne heute mit im Gepäck hat.