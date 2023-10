Seit 10 Jahren Hilfe für Ghana

Der Verein Nation Builders International Germany (Nabi) feiert sein zehnjähriges Bestehen. Das schreibt Bernhard Kolodzik von Nabi in einer Pressemitteilung. Zu diesem Anlass gibt es am Sonntag, 29. Oktober, ein Benefizkonzert in Markdorf .

Die Geschichte des Vereins begann im Januar 2013 mit einem Freiwilligendienst von Doris und Bernhard Kolodzik im Waisenhaus und der Schule in Begoro, Eastern Region, Ghana. „Nach dem geplanten sechsmonatigen Aufenthalt bei den Kindern kamen wir im Juli 2013 nach Deutschland zurück und die Frage war: Wie geht es mit den Kindern weiter?“, berichtet Bernhard Kolodzik.

Benefizkonzert zum Jubiläum Zum Anlass des 10-jährigen Jubiläums veranstaltet Nabi am Sonntag, 29. Oktober, ein Benefizkonzert in der St. Nikolaus Kirche in Markdorf. Musizieren wird dort die Dixieland Band Swiss German Dixie Corporation. „Die schweizerisch-deutsche Band mit dem Markdorfer Trompeter Roland Wohlhüter ergänzt durch den ebenfalls Markdorfer Kirchenmusikdirektor und Organisten Johannes Tress hat nicht nur großartige Musik im Gepäck, sondern auch ein großes Herz für unsere Wohltätigkeitsveranstaltung“, heißt es in der Mitteilung.

Deshalb gründeten sie mit Freunden einen gemeinnützigen Verein in Deutschland. 2013 gab es im Waisenhaus kein Wasser. „Mit Eimern musste es von umliegenden Brunnen geholt werden. Es gab kein Licht, die Küche bestand aus ein paar Brettern auf morschen Pfählen, das Toilettenhäuschen stand einbruchsgefährdet auf einer mehr oder weniger offen Grube, die hygienischen Verhältnisse waren katastrophal, genauso wie die medizinische Versorgung der Kinder“, schreibt Kolodzik. Viele von ihnen hatten keine Betten oder Matratzen und schliefen auf dem Boden. In der Schule fehlte es an allem, die Lehr- und Lernbedingungen waren miserabel.

„Heute, nach zehn Jahren, können wir mit Stolz sagen, dass wir nicht nur die Lebensumstände der Kinder gewaltig verbessert haben, sondern dass auch das Waisenhaus mit der Schule bei den zuständigen Behörden in Ghana einen ausgezeichneten Ruf genießt“, so Kolodzik. Meilensteine auf dem Weg waren: Anschluss Stromnetz, Brunnenbau, Neubau Toiletten, Neubau Küche und Essraum, Installation Photovoltaikanlage, Gesundheitsfürsorge, Verbesserung Schulwesen und individuelle Bildungsförderung von Mädchen und Jungs für höhere Schulen und Studium. „10 Jahre Arbeit und Einsatz für die Waisenkinder und Tagesschüler haben sich gelohnt“, schreibt er.