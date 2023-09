Markdorf

Segelflieger sammeln am Samstag Altpapier und Altkleider

Markdorf / Lesedauer: 1 min

Die Segelfliegergruppe Markdorf sammelt am Samstag, 23. September, in allen Ortsteilen von Markdorf sowie in Kluftern, Efrizweiler, Lipbach, Bermatingen und Ahausen Altpapier und Altkleider.

Veröffentlicht: 19.09.2023, 09:40 Von: sz