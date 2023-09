Mehrere Personen sind am Sonntagabend kurz nach 21 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in einem Gewerbegebiet in Markdorf (Bodenseekreis) aufeinander losgegangen. Das bestätigte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ravensburg auf Nachfrage von Schwäbische.de.

Bei der Auseinandersetzung kam auch ein „scharfkantiger Gegenstand“ zum Einsatz, so die Sprecherin. Womöglich handelt es sich dabei um ein Messer.

Durch den Einsatz des Gegenstands wurde mindestens eine Person schwer verletzt. Über den aktuellen medizinischen Zustand ist derzeit nichts bekannt.

Ermittlungen laufen

Mehrere Personen wurden von der Polizei festgenommen. Die war mit etlichen Streifenwagen am Tatort vertreten. Auch Beamte der Spurensicherung und der Kriminalpolizei waren am Sonnatgabend nach Markdorf gekommen, um Ermittlungen zu führen.

Für eine bessere Ausleuchtung des Parkplatzes sorgte das THW. Dieses rückte an und stellte mobile Lichtmasten rund um den Parkplatz auf.

Mit einer mobilen Lichtanlage wird der Parkplatz durch das THW ausgeleuchtet. (Foto: David Pichler )

Warum und worüber die Gruppen gestritten haben, ist derzeit Stand der aktuellen Ermittlungen der Polizei, die im Laufe des Vormittags ein Update zur Tat veröffentlichen will.

Der Artikel wird im Laufe des Tages aktualisiert.