Ein Schwelbrand ist am Nachmittag von Heiligabend in einem Wohnhaus in Markdorf-Leimbach ausgebrochen. Ein elektronisches Windlicht hatte den Brand laut Feuerwehr verursacht.

Wegen Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr am Sonntag gegen 16.30 Uhr zu einem Wohnhaus in der Straße Unterleimbach gerufen. Die Einsatzkräfte der Abteilungen Riedheim und Markdorf-Stadt rückten demnach unverzüglich mit mehreren Fahrzeugen aus.

Rauchmelder piepen

Das Treppenhaus war laut dem Bericht der Feuerwehr verraucht und Rauchwarnmelder piepsten. Bald wurde die Brandursache entdeckt: In einem Dekoobjekt im Treppenhaus war es zu einem Schwelbrand unter Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr konnte größeren Schaden verhindern, indem das Objekt nach draußen befördert und dort abgelöscht wurde. Außerdem wurden die Zimmer des Hauses mit einem belüftet, um sie Rauchfrei zu bekommen.

Windlicht ist defekt

Die Brandursache konnte von der Polizei festgestellt werden. Ein elektronisches Windlicht in einer Schale hatte sich aufgrund eines technischen Defekts entzündet. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Wohnungen sind weiter bewohnbar. Im Einsatz war die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 36 Feuerwehrleuten für eine Stunde und 18 Minuten.

Im Nachgang mussten Einsatzkräfte der Abteilung Riedheim noch einen Keller eines Hauses in Leimbach gegen Wassereinbruch sichern, da es in dem Bereich zu einem Wasserrohrbuch in der Straße gekommen ist.