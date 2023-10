Sind das archäologische Ausgrabungen auf Wiesen und Feldern zwischen Friedrichshafen und Markdorf? Die mit Flatterband markierten Gruben könnten glatt den Eindruck erwecken.

Eine Nachfrage beim Landratsamt liefert die Erklärung: Entlang der geplanten Trasse zur Südumfahrung Markdorf laufen Untersuchungen zum sogenannten Flurbereinigungsverfahren.

Die Grabungen zwischen Kluftern und Markdorf haben keinen archäologischen Hintergrund. Sie sind Bestandteil der laufenden Flurbereinigung entlang der geplanten Südumfahrung. (Foto: Sandra Philipp )

Das sind behördliche Maßnahmen zur Neuordnung von ländlichem Grundbesitz. „Es handelt sich um die Bodenuntersuchungen für die Bodenwertermittlung“, erklärt Robert Schwarz, Pressesprecher im Landratsamt.

Diese Arbeiten zeigen, dass die Planungen zur Südumfahrung fortschreiten, auch wenn noch immer nicht klar ist, wann der Spatenstich erfolgen kann.

Pläne am Haslacher Hof geändert

Denn weiterhin sorgen Zauneidechsen-Vorkommen für Verzögerung. Die streng geschützten Reptilien unterliegen besonders strengem Schutz. Seit 2020 beschäftigen sich die Planer damit, wie sie mit der Population im Bereich des ehemaligen Haslacher Hofs umgehen. Dort steht inzwischen die alternative Planung an der B 33-Abzweigung.

Der Anschluss der Südumfahrung auf die B 33 macht nach aktuellen Planungen am ehemaligen Haslacher Hof einen Bogen um das gefundene Zauneidechsen-Habitat. (Foto: Landratsamt )

Meter für Meter schreiten die Fachleute dieses Feld in Lipbach ab. Es ist Bestandteil der Flurbereinigung zum Bau der Südumfahrung Markdorf. (Foto: Sandra Philipp )

„Die neue, nach Osten verschobene Lage führt dazu, dass ein Eingriff in das zusätzlich dokumentierte Zauneidechsen-Habitat vermieden werden kann“, teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit. Allerdings sorgen die seltenen Tierchen nun am anderen Ende, am östlichen Anschlusspunkt bei Lipbach, dem sogenannten Wagnerkonten, für Kopfzerbrechen.

Auch auf Lipbacher Seite weitere Eidechsen gefunden

Umweltgutachter haben nach Auskunft des Landratsamts dort ‐ neben dem bereits 2006 nachgewiesenen Aufkommen am Bahndamm –, ein erweitertes Vorkommen am Regenrückhaltebecken, am Bahndamm und an der L 207 festgestellt.

„Derzeit wird ein Konzept erarbeitet, um in einer Kombination aus Vergrämung bis ans Bahngleis und Absammlung die Zauneidechsen umzusiedeln“, erklärt das Landratsamt. Da entlang des Bahndamms „durchweg vergleichbare Habitatbedingungen vorzufinden sind“ würden keine Alternativen geprüft.

Wie sich die Kosten des zuletzt auf 33-Millionen-Euro bezifferten Projekts durch die Planänderungen und den Baupreisindex entwickeln, vermag das Landratsamt derzeit nicht zu sagen. Denn gleichzeitig mit der Veränderung der Route am Haslacher Hof hat das Straßenbauamt die Planung am Wagnerknoten angepasst.

Dort soll nun statt einer Ampel ein Kreisverkehr entstehen. Erst wenn die neuen Pläne vorliegen und abgestimmt seien, ließen sich die finanziellen Auswirkungen ermitteln.