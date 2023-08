Roboter–AG des BZM erhält 1500 Euro

Der VDI Bodensee–Bezirksverein unterstützt die Roboter–AG des Gymnasiums im Bildungszentrum Markdorf (BZM) finanziell. Mit einer Spende von 1500 Euro setzt sich der VDI Bodensee–Bezirksverein ein weiteres Mal dafür ein, dass die AG–Mitglieder an internationalen Turnieren teilnehmen können und so ihre Motivation und Technikbegeisterung fortsetzen können.

Neben den Materialkosten für die Weiterentwicklung ihrer Roboter schlagen auch die Kosten für die Teilnahme an den Turnieren zu Buche. Etwa an den Europameisterschaften in Kroatien, von wo beide Teams des BZM mit nichts weniger als dem Europameister–Titel in zwei verschiedenen Ligen des Roboter–Soccer heimkamen. Sogar für die Weltmeisterschaften im Juli in Frankreich konnte sich ein BZM Team qualifizieren und erreichte einen hervorragenden 2. Platz in der Superteam–Wertung.

„Noch wichtiger als Turniersiege sind aber die Perspektiven, die die vertiefte Beschäftigung mit IT und Robotik den Schülerinnen und Schülern eröffnet. „Unser Ziel ist es, mehr Jugendliche an IT und Technik heranzuführen“, betont Wolfgang Horn, Vorsitzender des VDI Bodensee–Bezirksvereins.

Der Bodensee–Bezirksverein macht sich für den Ingenieurnachwuchs in der Region stark. Dazu engagiert er sich in den beiden VDI–Nachwuchsprojekten VDIni und Zukunftspiloten, sowie beim VDI–Netzwerk der Young Engineers und vergibt Förderpreise an herausragende Studierende an Hochschulen in der Region. Weiterhin unterstützt der VDI die von ihm initiierte Wissenswerkstatt in Friedrichshafen und die Roboter–AG des Gymnasiums Markdorf.