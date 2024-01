Zu insgesamt neun Einbrüchen und Einbruchsversuchen im Zeitraum zwischen dem 30. Dezember 2022 und dem 27. Mai 2023 hat das Polizeirevier Überlingen drei Tatverdächtige ermittelt.

Bei ihren Taten hatten es die georgischen Staatsangehörigen im Alter von 31 bis 34 Jahren den vorliegenden Erkenntnissen zufolge in wechselnden Besetzungen auf Einfamilienhäuser abgesehen und dort insbesondere Fenster und Terrassentüren aufgehebelt, um in die Objekte zu gelangen, berichtet die Polizei.

Als Tatorte nennt die Polizei in der Pressemitteilung, die sie gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft herausgegeben hat, die Städte Owingen, Salem, Überlingen und Markdorf.

Bei den Einbrüchen sei insgesamt ein Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro entstanden, der Wert des erlangten Diebesguts wird auf einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag beziffert.

Hat sich ein Tatverdächtiger ins Ausland abgesetzt?

Während zwei der Tatverdächtigen bei einem weiteren Einbruch im Landkreis Karlsruhe festgenommen wurden und sich nach rechtskräftigen Verurteilungen in anderen Verfahren in Haft befinden, dürfte sich der dritte Verdächtige in das Ausland abgesetzt haben.

Nach dem Abschluss der umfangreichen polizeilichen Ermittlungen, bei denen unter anderem vielzählige gesicherte Spuren ausgewertet wurden und auch die Kriminalpolizei unterstützt hat, werden die Anzeigen nun an die Staatsanwaltschaft Konstanz übergeben.