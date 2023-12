Markdorf

Polizei fasst zwei Ladendiebe

Markdorf / Lesedauer: 1 min

Die Polizei hat am Montagnachmittag zwei Männer im Alter von 31 und 38 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, kurz zuvor in einem Lebensmitteldiscounter in der Rudolf-Diesel-Straße in Markdorf Hochprozentiges gestohlen zu haben. Ein angestellter Ladendetektiv hatte den Diebstahl laut Polizeibericht bemerkt und wählte den Notruf, als die Tatverdächtigen in einen Wagen stiegen und davonfuhren.

Veröffentlicht: 14.12.2023, 11:30 Von: sz