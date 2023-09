Nach dem gewalttätigen Streit mit vier Verletzten auf einem Supermarkt–Parkplatz in der Rudolf–Diesel–Straße in Markdorf dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei Friedrichshafen an. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, sind die vier Verletzten inzwischen auf den Weg der Besserung.

Am Sonntagabend, 3. September, hatten sich um 21 Uhr auf dem Supermarkt–Parkplatz zwei Gruppen von Männern getroffen. Die gut ein Dutzend Personen wollten sich nach Auskunft der Polizei aussprechen, nachdem sie schon in der Woche zuvor in Streit geraten waren.

Auch eine Waffe kam zum Einsatz

Dann aber wurde es handgreiflich: Bei der Auseinandersetzung wurden vier Männer verletzt, zwei davon schwer. Laut Polizei kam als Waffe ein „scharfkantiger Gegenstand“ zum Einsatz.

Drei Tatverdächtige wurden noch am selben Abend von der Polizei identifiziert. Ihnen wird unter anderem gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Außerdem wird zwischenzeitlich gegen zwei weitere, namentlich bekannte Personen ermittelt.

Der Hintergrund der Tat sowie der genaue Ablauf der Geschehnisse sind nach wie vor nicht abschließend bekannt, erklären Polizei und Staatsanwaltschaft. Beides versuchen die Kriminalbeamten der speziell eingerichteten Ermittlungsgruppe „Parkplatz“ zu klären.