Nick Woodland spielt im Theaterstadel Markdorf

Nick Woodland tritt mit seiner Band am Samstag, 9. März, im Theaterstadel Markdorf auf. Konzertbeginn ist um circa 20.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Hartnäckig hält sich das Gerücht, Woodland habe ein Angebot der Rolling Stones abgelehnt. Zu Legenden, das man auf den Gitarrenvirtuosen mit fast 50 Jahren Bühnenerfahrung jedoch getrost anwenden kann, gehören solche Geschichten. Karriere hat Woodland auch so gemacht: Als der in London geborene Sänger und Gitarrist in den 1970er-Jahren nach München kam, war die bayerische Landeshauptstadt auf dem Weg, eine dynamische Musikmetropole zu werden. Hier fand Woodland den perfekten Nährboden für seine kreative Arbeit. Als versierter und vielseitiger Musiker stand er mit Popgrößen wie Boney M., Donna Summer, der Punkrock-Band „The Clash“ oder der Jazz-Ikone Herbie Mann im Studio. In Deutschland kennt man ihn auch als kongenialen Bühnenpartner des bayerischen Musikers und Kabarettisten Georg Ringsgwandl sowie als Bandmitglied von Marius Müller-Westernhagen. Das zehnte Album des 71-Jährigen heißt „Land ho“; zwar ist seine Spezialität, der Blues, doch vor allem Pop, Folk und Country sind auf dem neuen Album zu hören. Reservierungen für das Konzert sind möglich unter Reservierungen unter www.gehrenberg.de