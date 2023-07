Neue Busangebote für Markdorf

Deutlich ausbauen will der Stadtverkehr Friedrichshafen sein Bus–Angebot in Markdorf. Ab Januar soll der Tagestakt um eine Stunde verlängert werden. Zudem gibt es dann drei Linien, die vom Hafenbahnhof in Friedrichshaben Ziele in Markdorf anfahren. Ferner sollen ab dem Zeitpunkt Schülerfahrten auch öffentlich genutzt werden können.

Mit den Linien 11, 12 oder X12 können dann die Markdorfer Richtung Friedrichshafen fahren. Die Linie 11 wird bis zum Kreuzgarten, also Richtung Fitzenweiler, fahren, um Fahrgäste zum Bahnhof zu bringen. Neue Haltestellen wird es am Untertor, am Gesundheitszentrum, in der Bernhard– und in der Breslauer Straße geben. Einen Beitrag zum Klimaschutz werde es nur geben, wenn möglichst viele Bürger das Busangebot nutzen und das Auto stehenlassen, meinte Bürgermeister Georg Riedmann.