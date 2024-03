Seinen schweren Verletzungen ist der 81-jährige Pedelec-Fahrer, der am 28. Februar in Ittendorf mit einem Lkw kollidiert ist, erlegen. Das teilt die Polizei in einer entsprechenden Presseinformation mit.

Der Mann hatte sich schwerste Verletzungen zugezogen, als er an dem betreffenden Mittwoch gegen 12.45 Uhr in der Meersburger Straße in Ittendorf mit seinem E-Bike stürzte und von einem Lastwagen erfasst wurde.