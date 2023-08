Musikfreunde suchen Sängerinnen und Sänger für ein Chorprojekt

Die Musikfreunde Markdorf laden von 11. bis 17. September zu einer Woche der offenen Chorprobe ein. Im Rahmen dieser bundesweiten Aktionswoche bieten die Musikfreunde Markdorf die offene Chorprobe für ihr aktuelles Projekt „Die Schöpfung von J. Haydn“ an. Die Chorprobe findet am Dienstag, 12. September, von 20 bis 22 Uhr im Bürgerhaus in Ittendorf statt.

Sängerinnen und Sänger, die sich für dieses Projekt interessieren, können an diesem Abend unverbindlich an der Probe teilnehmen. Auf Grund der stimmtechnischen Anforderungen, die dieses Werk an die Ausführenden stellt, sollten sich bitte nur Sängerinnen und Sänger mit entsprechender Vorerfahrung melden. Die beiden Aufführungen sind für Ende April/Anfang Mai 2024 geplant.

Informationen