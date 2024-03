Markdorfer Kinderkleiderkiste am 14. April

An den Erfolg von 16 Jahren „Markdorfer Kinderkleiderkiste“ anknüpfend, bietet der Rotary-Club Markdorf diese Veranstaltung auch in diesem Frühjahr wieder an. Am Sonntag, 14. April, gibt es von 14 bis 16 Uhr in der Stadthalle Markdorf wieder ein vielfältiges Warenangebot qualitätvoller Baby- und Kinderkleidung für Frühling und Sommer, darunter auch ein große Auswahl an Spielsachen und Kinderfahrzeugen zu günstigsten Preisen, wie es in der Ankündigung heißt. Anbieter erhalten zum Aufbau ab 12:45 Uhr Einlass in die Stadthalle. Es gibt ein Büfett mit selbstgebackenen Kuchen und Torten samt Kaffeetheke. Den Erlös aus Kuchenverkauf und Standgebühr spendet der Rotary-Club Markdorf an soziale Projekte in und um Markdorf.