Markdorfer Fußballverein richtet zum 30. Mal Hallen-Grümpelturnier aus

Der Markdorfer Verein Bodensee Türkgücü Markdorf veranstaltet am Wochenende, 20. und 21. Januar, das traditionelle Hallen-Grümpelturnier in seiner 30. Auflage. Es werden wieder zahlreiche Fußballinteressierte in der Sporthalle des Bildungszentrum Markdorf erwartet.

Mitmachen kann jeder ab 16 Jahren mit seiner Mannschaft. Die Anmeldephase hat bereits begonnen und läuft bis 10. Januar. Die Mannschaften können sich über die Social-Media-Kanäle des Vereins auf Instagram unter „@bodensee_turkgucu_markdorf“ und auf Facebook unter „Bodensee Türkgücü Markdorf“ oder über die Telefonnummern 0176/23383169 oder 0176/70781605 anmelden.

Gespielt wird mit Rundumbande jeweils zehn Minuten pro Begegnung. Am Samstag werden die Spiele der Gruppenphase ausgetragen, am Sonntag folgt die Zwischenrunde und die K.O.-Phase. Die Teilnehmer können sich neben den Pokalen und Hauptpreisen dieses Mal außerdem noch auf Überraschungsgeschenke anlässlich des 30. Jubiläums des Turniers freuen. Den Turniersieger erwartet ein Preisgeld von 800 Euro. Für das leibliche Wohl wird mit Speisen aus der türkischen Küche, Pommes, Salaten und Kuchen sowie warmen und kalten Getränken gesorgt.